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Berlin'deki İsrail protestolarında 174 gözaltı

19 Ekim 2023

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösterilerde 174 kişi gözaltına alındı. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

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Berlin'deki protestolarda yakılan araçlardan biri
Berlin'deki protestolarda yakılan araçlardan biriFotoğraf: Sven Kaeuler/dpa/picture alliance

Almanya'da İsrail'e yönelik protesto gösterileri, polis yasağına karşın sürüyor.

Başkent Berlin'in Neukölln semtinde dün gece düzenlenen gösterilerde polis, Filistin yanlısı protestoculara müdahalede bulundu. Olaylarda sokaklardaki bazı araçların protestocularca ateşe verildiğini belirten Berlin polisi, göstericilerin emniyet güçlerine taş ve şişe fırlattığını bildirdi.

Protestoculara karşı göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

AFP'nin haberine göre Berlin polisi, gözaltına alınan kişi sayısının 174 olduğunu duyurdu. Bu kişilerden en az 65'i hakkında soruşturma yürütüleceği açıklandı.

Emniyet açıklamasında, olaylarda 65 polis memurunun yaralandığı bilgisi de paylaşıldı. Berlin polisi, yaralananlar arasında "olay yerinden geçenlerin" ve emniyet güçlerine "direnen" kişilerin de bulunduğunu belirtti.

İsrail'e yönelik protestolar kapsamında Berlin'deki Almanya Dışişleri Bakanlığı binası önünde de yüzlerce kişi toplandı.

Berlin'de protestocular tarafından atılan havai fişekler
Berlin'de protestocular tarafından atılan havai fişeklerFotoğraf: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Diğer kentlerdeki gösteriler

Almanya'da dün akşam Frankfurt ve Nürnberg gibi kentler de protestolara sahne oldu.

Polis, Frankfurt'taki protestoda göstericilere tazyikli suyla müdahale etti. Protestoya 100 civarında kişinin katıldığı bildirildi. Polis, Nürnberg'deki protestoda ise yaklaşık 500 katılımcı olduğunu duyurdu.

Hamburg'da ise polis Filistin gösterilerine yönelik yasağını bu hafta sonunu da kapsayacak şekilde uzattı. Yasak geçen Pazar günü uygulanmaya başlamıştı.

Başta Berlin olmak üzere Alman kentlerinde Salı akşamı da Filistin yanlısı göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Berlin'de dün sabaha karşı kimliği belirlenemeyen iki kişi bir sinagoga molotof kokteylli saldırı düzenlemişti.

Almanya'da İsrail karşıtı olan ya da Filistin'e destek veren gösteriler, polis tarafından büyük oranda yasaklanmıştı. Almanya İçişleri Bakanlığı, yasağın uygulanması için "sert polis müdahalesine başvurulacağını" duyurmuştu.

DW,dpa,AFP/CÖ,HS

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