Berlin'de Selefilerin buluştuğu camiye polis baskını

Berlin'in Wedding semtinde bulunan As-Sahaba Camii'ne sabah saatlerinde polis baskını düzenlendi. Baskının gerekçesinin olası "terör finansmanına" ilişkin yürütülen soruşturma olduğu bildirildi.

Berlin Başsavcılığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinden bu yana Berlin'de çok sayıda yere baskın düzenlendiği, As-Sahaba Camii'nin de bu yerler arasında olduğu ifade edildi. Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen As-Sahaba Camii, başkentte Selefilerin buluşma noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Soruşturmanın odak noktasında Abul Baraa ismini kullanan 45 yaşındaki imam Ahmed A.'nın bulunduğu belirtildi. Başsavcılık açıklamasında, Ahmed A.'nın Suriye'de bir cihatçı militana "terörist faaliyetlerde bulunmak amacıyla savunma ürünleri ürünleri alabilmesi için" para yardımı yapmakla suçlandığını açıkladı.

AFP,DW/BÖ,AÜ

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