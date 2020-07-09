 Berlin’de radikal İslamcılara polis baskını | ALMANYA | DW | 15.07.2020

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ALMANYA

Berlin’de radikal İslamcılara polis baskını

Berlin’de terörizme destek şüphesiyle bir grup radikal İslamcıya operasyon düzenlendi. 450 polis memurunun görev aldığı operasyonda 19 mülkte arama yapıldı.

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Berlin polisi, Çarşamba sabahı, teröre destek verdiklerinden şüphe edilen bir grup radikal İslamcıya geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

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Almanya'da İslamcılığın yayılmasına karşı önlemler alınmasını talep eden AfD'nin önergesi mecliste tartışıldı. Önergede DİTİB ile Müslüman Kardeşler arasındaki bağlantının araştırılması isteniyor. (13.02.2020)

Polis sözcüsü, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, düzenlenen operasyonda 450 polis memurunun görev aldığını kaydetti. Operasyon kapsamında Berlin'in Reinickendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg ve Tempelhof-Schöneberg semtlerinde bulunan toplam 19 mülkte arama yapıldı. Söz konusu mülklerin ağırlıklı olarak ev ve dükkanlardan oluştuğu ve aralarında camilerin bulunmadığı kaydedildi.

Başsavcılığın talimatı kapsamında 12 şüpheliye karşı 20 arama izni çıkartıldı. Başsavcılığın aktardığı bilgilere göre, şüphelilere "terörizme finansman sağlamanın" başını çektiği çeşitli suçlamalar yöneltiliyor. Başsavcılık, soruşturmaya yönelik ayrıntılı bilgileri daha sonra açıklayacaklarını duyurdu.

Berlin'de "İslamcı" sayısı artıyor

Berlin eyaletinde iç istihbarattan sorumlu olan Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı, 2019 yılına ilişkin raporunda, Berlin'de yaşayan 2 bin 170 kişiyi "İslamcı" olarak sınıflandırmış bulunuyor. Bu da 2018'e göre 180 kişilik bir artışı ifade ediyor.

dpa/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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