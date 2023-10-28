Berlin'de polis gösterilere izin vermedi

Berlin'de polis İsrail-Hamas çatışmaları ile bağlantılı gösterilere izin vermedi. 74 kişi geçici olarak gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarla bağlantılı gösterilere polis tarafından izin verilmedi.

Berlin polisi tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Platz der Republik, Werderscher Markt ve Alexanderplatz'ta dün düzenlenmek istenen üç ayrı gösteri polisin ilgili birimleri tarafından incelendikten sonra yasaklandı.

Filistin yanlısı gösteriye izin verilmemesine rağmen Cuma günü saat 18.00 sıralarında Alexanderplatz'da yaklaşık 100 kişinin toplandığını aktaran polis, göstericilerden alanı terk etmesini istedi.

Akşam 22.30'a doğru ise polis, Brandenburg Kapısı önündeki Pariser Platz'da Filistin yanlısı sloganlar atan 100 kişinin toplandığını tespit etti. Burada gösteri yapılmasına izin vermeyen emniyet güçleri, göstericilerden alanı terk etmesini istedi. Polisin aktardığına göre, yakındaki metro istasyonuna doğru yürüyen göstericiler yeniden bir araya gelerek, polis karşıtı sloganlar attı. Bunun üzerine çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Brandenburg Kapısı yakınlarında iki polis yaralandı

Gece yarısına doğru Brandenburg Kapısı yakınlarında yaklaşık 70 kişinin gözaltına alındığını belirten Emniyet, kimlik tespitinin ardından söz konusu kişilerin serbest bırakıldığını ifade etti. Bu olaylar sırasında iki polis memurunun da yaralandığı belirtildi.

Orta Doğu'daki çatışmalarla bağlantılı başka gösterilerin de düzenlendiği Berlin'de yaklaşık 620 polis memuru görev yaptı. İzinsiz gösterilerde altı kişi hakkında suç duyurusunda bulunan polis, 68 kişi hakkında da kamu düzenini bozmaktan işlem yaptı. Gösterilerde toplam 74 kişi de geçici olarak gözaltına alındı.

Polisin verdiği bilgilere göre, kentin birçok yerinde de İsrail düşmanı ve Filistin yanlısı semboller ve sloganlar yazılarak, mala zarar verme suçunun tespit edildiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'i hedef alan saldırılarından bu yana Almanya'nın birçok kentinde antisemitist ve İsrail düşmanı sloganların atıldığı Filistin yanlısı gösteriler düzenleniyor. Polis, İsrail ve Yahudi düşmanı sloganlar atıldığı gerekçesiyle bu gösterilere izin vermiyor.

dpa,DW / JD,ET

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