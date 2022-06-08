Berlin’de otomobil kalabalığa daldı: 1 ölü

Berlin’de bir otomobilin insan kalabalığına çarpması sonucu bir kişi öldü sekiz kişi de yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir otomobilin kaldırımdaki insan kalabalığına dalması sonucu en az bir kişi öldü, sekiz kişi de yaralandı. Berlin Polisi, aracın, kimliği hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmeyen sürücüsünün olay yerinde gözaltına alındığını ve sorgusunun devam ettiğini bildirdi.

İnsanlara çarpan otomobil bir mağazanın vitrininden içeri girdi Fotoğraf: Fabrizio Bensch/REUTERS

Polisten yapılan açıklamada, olayın bir kaza mı ya da bilinçli mi yapıldığının şu an için bilinmediği ifade edildi. Berlin İtfaiyesi de, çok sayıda polis ve ambulansın bulunduğu olay yerinde, yaklaşık 60 kişilik bir ekiple yaralıların tedavisine başlandığını duyurdu.

Olayın yaşandığı yerin, 19 Aralık 2016 tarihinde bir TIR‘ın noel pazarına bilinçli bir şekilde girerek, 12 kişinin ölümüne yaklaşık 170 kişinin de yaralanmasına neden olduğu İslamcı terör saldırısı mahaline sadece 150-200 metre mesafede olduğu bildiriliyor.

AFP,KNA,dpa / ET,TY