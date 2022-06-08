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Berlin'in en önemli merkezlerinden Tauentzien Caddesi üzerinde bir otomobilin insan kalabalığına çarpmasının ardından olay yerine gelen ambulans, itfaiye ve polis araçları - (08.06.2022)
Fotoğraf: Michael Sohn/AP/picture alliance
SuçAlmanya

Berlin’de otomobil kalabalığa daldı: 1 ölü

3 saat önce

Berlin’de bir otomobilin insan kalabalığına çarpması sonucu bir kişi öldü sekiz kişi de yaralandı.

https://www.dw.com/tr/berlinde-otomobil-kalabal%C4%B1%C4%9Fa-dald%C4%B1-1-%C3%B6l%C3%BC/a-62061981

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir otomobilin kaldırımdaki insan kalabalığına dalması sonucu en az bir kişi öldü, sekiz kişi de yaralandı. Berlin Polisi, aracın, kimliği hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmeyen sürücüsünün olay yerinde gözaltına alındığını ve sorgusunun devam ettiğini bildirdi.

Berlin'in en önemli merkezlerinden Tauentzien Caddesi üzerinde bir otomobil insan kalabalığına çarpmasının bir mağazanın vitrininden içeri girdi - (08.06.2022)
İnsanlara çarpan otomobil bir mağazanın vitrininden içeri girdiFotoğraf: Fabrizio Bensch/REUTERS

Polisten yapılan açıklamada, olayın bir kaza mı ya da bilinçli mi yapıldığının şu an için bilinmediği ifade edildi. Berlin İtfaiyesi de, çok sayıda polis ve ambulansın bulunduğu olay yerinde, yaklaşık 60 kişilik bir ekiple yaralıların tedavisine başlandığını duyurdu.

Olayın yaşandığı yerin, 19 Aralık 2016 tarihinde bir TIR‘ın noel pazarına bilinçli bir şekilde girerek, 12 kişinin ölümüne yaklaşık 170 kişinin de yaralanmasına neden olduğu İslamcı terör saldırısı mahaline sadece 150-200 metre mesafede olduğu bildiriliyor.

 

AFP,KNA,dpa / ET,TY

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