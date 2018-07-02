 Berlin′de muhalefet anlaşmaya tepkili | ALMANYA | DW | 03.07.2018

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ALMANYA

Berlin'de muhalefet anlaşmaya tepkili

Almanya'da koalisyonun kardeş partileri Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik mülteci politikasında anlaştı. Ancak Berlin'de tartışmalar sürüyor. Muhalefet tepkili, diğer koalisyon ortağı SPD temkinli.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya'da hükümette krize neden olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasındaki mülteci politikalarına ilişkin görüş ayrılığı giderildi. CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel ile CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Berlin'de dün akşam bir araya geldiği ve saatler süren görüşme uzlaşma ile sonuçlandı. Ancak Almanya-Avusturya sınırında mülteciler için yeni transit merkezler oluşturulmasını da kapsayan uzlaşma muhalefet partilerinin tepkisine yol açtı. Koalisyonun diğer ortağı SPD de anlaşmadan memnun değil.

Anlaşmaya temkinli yaklaşan Sosyal Demokrat Parti yetkilileri bu konuda tartışmaya ihtiyaç duyduklarını açıkladı. SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, uzlaşmaya ilişkin çok sayıda soru işareti bulunduğunu belirterek konunun görüşülmeye devam ettiğini vurguladı. CDU ise koalisyon ortağı Sosyal Demokratların anlaşmaya onay vereceğini umuyor. CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer bu sabah ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, "SPD'nin süreci kolaylaştıracağını söylediğini" aktardı.

Andrea Nahles

Andrea Nahles

SPD Gençlik Teşkilatı Başkanı Kevin Kühnert ise eleştirel bir açıklama yaptı. Kühnert partisinin mülteciler için kapalı kamplar kurulması fikrine kesinlikle karşı olduğunu vurguladı ve "Bu kampların nereye kurulacağı farketmez. İster Kuzey Afrika ister Avrupa sınırı isterse Passau'da olsun karşıyız" dedi. SPD Göç Çalışma Grubu Başkanı Aziz Bozkurt da Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, mülteciler için transit merkezlerinin kurulması fikrinin koalisyon anlaşmasında olmadığını hatırlattı. Bozkurt, "Bu merkezler acı eşiğinin ötesinde" dedi.

Yeşiller: Fikir yeni değil

Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck ise Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, CDU ve CSU'nun 2015 yılında gündeme gelen bir fikri hayata geçirmek istediğini belirterek koalisyon ortağı SPD'nin transit merkezleri kurulmasına karşı çıktığına dikkat çekti.

Robert Habeck

Robert Habeck

Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Transit merkezler fiilen olarak kitlesel tutuklu kamplarıdır. İnsaniyet gözardı ediliyor. SPD'nin tepkisi nerede?" diye yazdı.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner de sağlanan anlaşmanın bir işe yaramayacağı görüşünde. ZDF televizyonuna bu sabah yaptığı açıklamada "büyük bir çözüm sağlanmadığını" belirten Lindner, temel sorunların hala beklediğini vurguladı.

Christian Lindner

Christian Lindner

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin genel başkanı Jörg Meuthen ise CDU ve CSU'nun mülteci politikası konusunda sağladığı uzlaşmanın mülteci politikasında değişiklik anlamına gelmediğini söyledi. Almanya'nın gelecekte de Almanya'ya bir kez ayak basmış olan sığınmacıları ülke dışına çıkarma konusunda zorlanacağını söyleyen Meuthen, sınırlara yakın kurulacak transit merkezlerinin de sorunu çözmeyeceğini savundu.

Jörg Meuthen

Jörg Meuthen

CDU ve CSU hangi konularda uzlaştı?

CDU ve CSU liderlerinin Berlin'de sağladığı uzlaşmaya göre Almanya-Avusturya sınırında yeni bir politika  izlenecek. Bu politikaya göre başka ülkelerin sorumluluğunda olan sığınmacıların (başka ülkelerde kayıt altına alınmış) Almanya'ya girişleri engellenecek. Uzlaşmaya göre transit merkezleri oluşturulacak. Sığınmacılar bu merkezlerde tutulacak ve sığınmacılardan sorumlu ülkelere iadeleri doğrudan bu merkezlerden yapılacak. Ancak iadelere tek taraflı karar verilmeyecek. İadeler ikili idari anlaşmalara dayandırılacak. Söz konusu idari anlaşmaların bulunmadığı durumlarda ise Avusturya ile mevcut olan anlaşma gereğince, mülteci adayları sınır dışı edilebilecek.

DW, dpa, AFP / HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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