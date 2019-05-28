 Berlin′de Kudüs yürüyüşü | ALMANYA | DW | 01.06.2019

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ALMANYA

Berlin'de Kudüs yürüyüşü

Berlin'de Kudüs Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Gösteri, İsrail ve Yahudi karşıtlığı içerdiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Berlin'de Kudüs yürüyüşü düzenlendi

Berlin'de Kudüs yürüyüşü düzenlendi

Yahudi düşmanlığını körüklediği gerekçesiyle eleştirilen Kudüs Yürüyüşü etkinliğinde kukla yakılmaması, şiddet çağrısı yapılan sloganların atılmaması, İsrail ve Yahudileri hedef gösteren flama, pankart ve dövizlerin taşınmaması konusunda göstericiler uyarıldı. Ancak bazı göstericiler uyarılara rağmen, "Çocuk katili İsrail" şeklinde sloganlar attılar. Buna karşın bazı göstericilerin de Filistin ve Alman bayrakları taşıdıkları görüldü.

Kudüs Yürüyüşü, İsrail ve Yahudi karşıtlarının, bu ülke ve İsrail halkını hedef göstermeye yönelik bir araç olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Kudüs Günü dolayısıyla her yıl Berlin’de düzenlenen gösterilere İsrail karşıtı ve Yahudi düşmanı kişi ve gruplar katılıyor. Hamas ve Hizbullah sempatizanlarının yanı sıra Neonazilerin de gösterilere katıldığı biliniyor.

Karşıt gösteriler yapıldı

Gösteriyi protesto eden gruplar da kentte çeşitli etkinlikler düzenledi, iki karşıt gösteri yapıldı. Siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen karşıt gösterilerde, "Çok yaşa İsrail" ve "Gazze'yi Hamas'tan kurtarın" gibi sloganlar atıldı.

Kudüs Yürüyüşü'ne katılanlar ile protesto eden grupların karşılaşmaması için polis yoğun tedbirler aldı. 500 polis görev yaptı.

Gösteride İsrail'i boykot çağrısı yapıldı

Gösteride İsrail'i boykot çağrısı yapıldı

Antisemitizm Araştırmaları Enformasyon Merkezi (RIAS) ile Demokrasi ve Antisemitizme Karşı Forum (JFDA) gösteriye izin verilmesini eleştirdi. Ancak eleştirilere rağmen İçişleri Bakanlığı gösterileri yasaklamıyor. Karşı gösteriye katılan Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel, yürüyüşü, "Berlin'de şimdiye kadar yapılan en iğrenç gösterilerden biri" sözleriyle eleştirdi, ancak fikir özgürlüğü kapsamında gösterinin yasaklanmasının da mümkün olmadığını vurguladı.

İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı "Nekbe"yi anmak için düzenlenen gösteri yürüyüşlerinin ilki İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin çağrısıyla 1979'da gerçekleştirildi. Almanya'da da 1980'den itibaren bu gösteriler yapılıyor. Geçen yıl Berlin'deki yürüyüşe bin 600 kişi katılmıştı. Yürüyüşte Hizbullah flamalarının taşınması ise tartışmalara yol açmıştı.

Öte yandan Almanya Türk Toplumu derneği başkanı Gökay Sofuoğlu Deutschland Funk Radyosu'na verdiği demeçte, Almanya'daki Türklerden antisemitizm konusunda seslerini daha fazla yükseltmelerini beklediğini söyledi. Sofuoğlu, "Antisemitizme karşı çıkmayan, ırkçılıkla mücadele edemez" dedi.

 

DW/KNA/epd/DPA/TY,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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