Berlin'de bıçaklı saldırı: Zanlı psikiyatriye gönderildi

Berlin'de bir ilkokulun bahçesinde iki kız çocuğunu bıçakla ağır yaralayan Berhan S. psikiyatri kliniğine gönderildi. Zanlının uyuşturucu kullanımına bağlı ruhsal bir hastalığının olduğu tahmin ediliyor.

Almanya’nın başkenti Berlin'deki bir ilkokulda iki kız çocuğunu bıçaklayan zanlı, bir psikiyatri kliniğine yerleştirildi. Savcılık, şüphelinin uyuşturucu kullanımına bağlı bir ruhsal hastalığı olduğundan şüpheleniyor.

Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre 38 yaşındaki Berhan S. Çarşamba günü öğleden sonra Berlin’in Neukölln semtindeki bir okulun bahçesinde yedi ve sekiz yaşlarındaki iki çocuğa bir mutfak bıçağıyla saldırdı. Ağır yaralanan sekiz yaşındaki kız çocuğu hemen ameliyata alınırken, yetkililer çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğunu, hayati tehlikesinin devam ettiğini duyurdu. Yedi yaşındaki diğer çocuğun ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Zanlı Berhan S.'ye, iki kez öldürmeye teşebbüs suçlaması yöneltiliyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, S.'nin suçu itiraf ettiği belirtildi. Berhan S., saldırının ardından olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Savcılık, soruşturmanın sürdüğünü ancak saldırının plansız yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu. Savcılık sözcüsü Sebastian Büchner, saldırganın çocukları tanıdığına dair bir kanıtın bulunmadığını, zanlının açık olan okul bahçesine girerek saldırıyı düzenlediğini belirtti.

Emniyet güçlerince tanınan bir isim

Alman medyayasında yer alan haberlere göre daha önce de birçok suça karışan Berhan S.'nin psikolojik sorunları olduğu biliniyordu. S.'nin yaralama, hakaret, tehdit, uyuşturucu suçları, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından sabıkası var. Emniyetteki kayıtlara göre Berhan S. daha önce intihar girişiminde de bulunmuştu.

Berlin doğumlu Alman vatandaşı Berhan S. 2009 yılında birlikte yaşadığı partnerine şiddet uygulamak ve bıçakla yaralamakla suçlanmış ancak soruşturmada ilerleme sağlanamamıştı. S.'nin partneri de şikayet dilekçesini geri çekmişti.

Berlin'deki saldırı, Almanya'da çocukların okullarda ne kadar güvende olduğuna dair tartışmaları başlattı.

DPA,AFP/MK,HT

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