 Berlin′de gece yasağını mahkeme 11 işletme için iptal etti | ALMANYA | DW | 16.10.2020

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ALMANYA

Berlin'de gece yasağını mahkeme 11 işletme için iptal etti

Berlin’de koronavirüse salgınına karşı önlem olarak restoran ve meyhanelerin 23.00-06.00 saatleri arasında kapalı kalması kararını mahkeme şikayette bulunan 11 işletme için iptal etti. Alkol satış yasağı ise sürüyor.

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Almanya'da koronavirüs vakalarının artması üzerine eyalet yönetimleri salgına karşı önlemleri sıkılaştırmayı tartışırken Berlin İdare Mahkemesi tersi yönde bir karara imza attı. Mahkeme, eyalet yönetiminin Berlin'de restoran, bar ve meyhanelerin 23.00-06.00 saatleri arasında kapalı kalması yönündeki kararını hukuki olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Mahkeme Sözcüsü Stephan Groscurth kararın öncelikle şikayet başvurusunda bulunan 11 restoran için geçerli olacağını söyledi. 

Reuters haber ajansına açıklama yapan mahkeme sözcüsü "Kapatma kararı askıya alındı çünkü mahkeme bunu diğer pandemiyle mücadele önlemlerine kıyasla orantısız buldu" diye konuştu. Sözcü aynı süre zarfında alkol satış yasağının ise sürdüğünü ve bu durumun restoranların kapatılmasıyla bağdaşmadığını söyledi. Sözcü, şikayet başvurusunda alkol satış yasağına itiraz edilmediğini de sözlerine ekledi.

Berlin Senatosu, 6 Ekim tarihinde gastronomi sektöründe yer alan tüm işletmelerin gece 23.00'ten sabah 06.00'ya kadar kapatılması yönünde karar almıştı. 10 Ekim tarihinde yürürlüğe giren karara 11 işletmecinin şikayet başvurusuyla itiraz edilmişti.

Berlin İdare Mahkemesi'nin aldığı karar, Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi'nde temyize götürülebiliyor.

Bavyera konaklama yasağını kaldırdı

Bavyera eyaletinde ise riskli bölgelerden gelen kişilerin otel ve pansiyonlarda konaklamasını yasaklayan kararın süresi uzatılmayacak. Eyalet yönetiminden Alman haber ajansı dpa'ya yapılan açıklamada yasağın geçerlilik süresinin cuma günü dolduğunu ve düzenlemenin uzatılmayacağını belirtti. Eyalet hükümeti sözcüsü, yasağın ileride tekrar yürürlüğe sokulabileceğini de sözlerine ekledi.

Reuters, dpa / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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