Berlin’de "gece hayatına dönüş" projesi

Berlin'deki kulüplerde bu hafta sonu gerçekleştirilen ve maskesiz - mesafesiz eğlence yaşamını geri getirmeyi hedefleyen pilot proje, etkinliğin mimarlarına göre tatmin edici ilerliyor. Şu ana kadar 7 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilirken, Kulüp Komisyonundan Lutz Leichsenring, söz konusu kişilerle iletişime geçilerek bu kişilerin karantinaya gönderildiğini söyledi. Leichsenring, genel anlamda projeden memnun olduklarını ve gereken tüm güvenlik önlemlerin alındığını ifade etti.

Proje, aralarında ünlü kulüpler Kitkat ve SO36’nın da bulunduğu altı gece kulubünde iki gece boyunca yeniden maskesiz ve mesafesiz eğlenilmesini öngörüyor. Bunun tek koşulu ise aşılı olup olmadıklarından bağımsız olarak misafirlere ve personele PCR testi uygulanması. Ayrıca, misafirlerin etkinliklere katıldıktan birkaç gün sonra bir PCR testi daha yaptırması gerekiyor.

Kulüp Komisyonundan yapılan açıklamada, Cuma günü yaklaşık 2 bin 200 PCR testinin yapıldığı, 2000 misafirin yanı sıra, testlerin sanatçılara ve kulüplerdeki personele de uygulandığı ifade edildi.

Gece hayatıyla ünlü Berlin’in kulüp kültürünü 18 aylık aradan sonra yeniden canlandırmayı hedefleyen "Reboot Clubculture’’ adlı proje için öngörülen 2 bin biletin kısa sürede tükendiği belirtildi.

Gece hayatı, kültürel boyutun yanı sıra, Berlin ekonomisinin belkemiğini de oluşturuyor. 2019 yılında Berlin’de gece hayatının şehrin ekonomisine katkısı 1 milyar 48 milyon Euro olarak açıklanmıştı.

DW,dpa/SÖ,BÖ

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