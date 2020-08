Berlin'de göstericiler Reichstag'a girmeye çalıştı

Alman hükümetinin koronavirüse karşı yürüttüğü politikaların protesto edildiği gösteriler sırasında cumartesi akşamı bir grup gösterici Berlin'deki Alman Federal Meclis binası Reichstag'ın önündeki barikatları aşarak merdivenlere akın etti. Göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericileri biber gazı kullanarak geri püskürttü.

Olaylar öncesinde Reichstag'ın önünde düzenlenen protestolarda göstericilerden bazıları Alman İmparatorluğu ve Nazi Almanyası sırasında kullanılan siyah-beyaz kırmızı renkli Reich bayrağı açtı. Polis göstericileri dağıtarak alandan uzaklaştırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin Reichstag'ın hemen kapısında durduğu ve önlerinde sadece üç polis memurunun bulunduğu görülüyor.

Polis sözcüsü Thilo Cablitz "Her an her yerde olmamız mümkün değil. Bariyerleri aşıp geçmek ve Reicshtag'ın önündeki merdivenlere ulaşmak için tam da bu boşluk kullanıldı" diye konuştu.

Alman politikacılardan sert eleştiri

Yaşananlara alman siyasetinden yoğun tepki geldi. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte "Fikir çeşitliliği sağlıklı bir toplumun markasıdır. Ancak toplanma özgürlüğü devlet kurallarının ayaklar altına alındığı yerde son bulur" şeklinde konuştu. "Reichstag binası parlamentomuzun çalışma alanı ve bu nedenle özgür demokrasimizin sembolik merkezi. Anarşist ve aşırılık yanlılarının onu kendi amaçlarına alet etmeleri tahammül edilemez. Bugün bunu hızlı ve etkili şekilde engelleyen polise teşekkür ediyorum. Devletin bu tip insanlara karşı sıfır toleransla ve sert ekilde müdahale etmesi gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Herkesin koronayla mücadele önlemlerine karşı çıkma ve elbette kendi fikirleri için protesto yapma hakkı var. Ancak kimse bunun için aşırı sağcıların peşinden gitmemeli, polisleri tehlikeye atamamalı ve birçok kişiyi enfeksiyon riskine sokmamalı. Meclisin önünde Reich bayrakları utanç verici" ifadelerine yer verdi.

Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı ve SPD'nin Başbakan adayı Olaf Scholz ise "Anayasamız fikir ve gösteri özgürlüğünü garanti altına alıyor. Bu Weimar Cumhuriyeti ve Nazi dönemine bir yanıttır. Nazi sembolleri ve Reich bayraklarının Alman Meclisi'nin önünde işi yok" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 300 gösterici gözaltına alındı

Yetkili makamların tahminlerine göre cumartesi günkü protestolara yaklaşık 38 bin gösterici katıldı. Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel ARD televizyonuna yaptığı açıklamada cumartesi günü yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığını, gözaltılardan yaklaşık 200'ünün Rusya Büyükelçiliği önünde meydana geldiğini kaydetti. Geisel burada yaklaşık 3 bin aşırı sağcının polise taş ve şişe attığını söyledi ve bu bağlamda yaşananları önceden tahmin etmenin mümkün olduğunu belirtti.

Emniyet güçlerinin verdiği bilgilere göre gün boyu devam eden gösteriler sırasında zaman zaman bazı yollar kapatıldı ve bir inşaat konteyneri ateşe verildi. Stuttgart merkezli Querdenken 711 adlı girişimin çağrısıyla düzenlenen gösterilere yaklaşık 22 bin kişinin katılması bekleniyordu ancak katılım beklentinin oldukça üzerine çıktı. Yaklaşık 3 bin polis memurunun görev yaptığı protestolara karşı gösteriler de düzenlendi.

