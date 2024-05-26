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Berlin'de Yunan taraftarların kavgasında bir ağır yaralı

26 Mayıs 2024

Şu günlerde Avrupa basketbolunun kalbinin attığı Berlin'de, Cuma günkü olaylardan sonra dün gece de 60 taraftarın karıştığı büyük bir kavga yaşandı. Olayda bir kişinin ağır yaralandığı açıklandı.

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Akşam karanlığında polis ve itfaiye araçları ve polis memurları
Sembol fotoğrafFotoğraf: Paul Zinken/dpa/picture alliance

EuroLeague Final Four 2024 organizasyonunun düzenlendiği Berlin'de Cuma günü, Uber Arena önünde yaşanan şiddet olaylarının ardından Cumartesi geç saatlerde benzer bir kavga meydana geldi. Berlin Polisi, Prenzlauer Allee banliyo treni durağında karşı karşıya gelen iki Yunan takımı, Panathinaikos ile Olympiakos taraftarları arasında, saat 22.45 sularında beyzbol sopaları ve sert cisimlerin de kullanıldığı büyük bir kavga yaşandığını ve olaylarda bir kişinin ağır yaralandığını duyurdu. Polis, sayısı net olmamakla birlikte çok sayıda taraftarın da hafif yaralandığını aktardı.

Açıklamada, olay yerine intikal eden emniyet görevlilerinin 89 kişiyi geçici olarak gözaltına aldığı ve kimlik tespitinin ardından bu kişilerin serbest bırakıldığı bildirildi. Ancak pek çok kişi hakkında adam yaralama ve tehlikeli adam yaralama sebebiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Uber Arena ve önündeki meydan
Final Four 2024'e Berlin Uber Arena ev sahipliği yapıyorFotoğraf: Michael Kuenne/PRESSCOV/Sipa USA/picture alliance

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından bu kez de Spandau ilçesindeki bir otelin önünde şiddet olayları yaşandığı haber verildi. Orada da yine söz konusu iki Yunan takımının taraftarı olduğu ifade edilen 50 kişinin birbirine saldırdığı ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Olaylar Cuma günü başladı

Fenerbahçe Beko ile baş antrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Atina ekibi Panathinaikos'un cuma günü yapılan yarı final maçı öncesinde de, bu iki takım taraftarları arasında kavga çıkmış ve söz konusu olaylarda iki polisin yaralandığı duyurulmuştu.

Bugün TSi 21.00'da İspanya'nın Real Madrid takımı ile Panathinaikos'un karşı karşıya geleceği final maçıyla Final Four 2024 sona erecek. Bu karşılaşmadan önce TSİ 18.00'da Fenerbahçe Beko ile Olympiakos Pire takımları üçüncülük için parkeye çıkacak.

Cuma günü oynanan karşılaşmalarda, Fenerbahçe Panathinaikos'a 73-57; Olympiakos da, normal sezonu lider tamamlayan Real Madrid'e 87-76 mağlup olmuştu.

 

dpa / ETO,ET

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