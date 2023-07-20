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Berlin'de başıboş aslan paniği

2 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de güvenlik güçleri kaçan bir vahşi hayvanı yakalamaya çalışıyor. Yetkililer halkı kapalı alanlarda kalmaları, özellikle ormanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

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Deutschland | Polizei sucht in Brandenburg nach gefährlichem Wildtier
Fotoğraf: Sven Käuler/dpa/picture alliance

Almanya'nın başkenti Berlin'de güvenlik güçleri ve vahşi yaşam yetkilileri kaçan bir yırtıcı hayvanı yakalamak için harekete geçti.

Arama Berlin'in güneybatısındaki Kleinmachnow ve Stahnsdorf belediyeleri sınırlarında devam ederken, yetkililer halkı kapalı alanlarda kalmaları ve özellikle ormanlık alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Brandenburg eyaletinden bir polis sözcüsü iki helikopterle gece saatlerinde başlayan aramanın perşembe sabahı 100 görevlinin katılımıyla genişletildiğini söyledi. Sözcü, kaçan vahşi hayvanın bir dişi aslan olduğuna inandıklarını kaydetti.

Perşembe günü erken saatlerde Berlin polisi, başkentin güney sınırını da içeren bir tweet atarak alarm durumuna geçildiğini duyurmuştu.

Yetikili birimler yayınladıkları uyarı mesajında halktan evcil hayvanlarını dışarı çıkarmamalarını tavsiye etti.

Polis sözcüsü aslanın nereden gelmiş olabileceğine dair ellerinde net bir bilgi olmadığını belirterek, bölgede hayvanat bahçesi ve sirk gibi aslan beslenebilecek bir dizi tesis bulunduğunu, ancak bu yerlerin hiçbirinden kayıp aslan ihbarı almadıklarını aktardı.

Potsdam-Mittelmark bölgesi sözcüsü aramaya bir veteriner ile silahlı iki avcının da katıldığını söyledi. Yetkili, hayvanın anestezi ile bayıltılacağına mı yoksa vurulacağına mı ise "Duruma göre karar verilecek" dedi.

Reuters, dpa / GY, EC

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