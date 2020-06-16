 Berlin′de 54 vaka görülen apartman karantinada | ALMANYA | DW | 16.06.2020

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ALMANYA

Berlin'de 54 vaka görülen apartman karantinada

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerden Neukölln'deki bir bina, apartmandaki 54 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Berlin'den bir görüntü (Arşiv)

Berlin'den bir görüntü (Arşiv)

Berlin'de Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln'de bulunan bir binadaki 54 kişide koronavirüs tespit edildi.

Karantinaya alınan apartmana giriş-çıkışlar durduruldu. Kamu radyosu RBB'ye konuşan sağlık yetkilisi Falko Liecke, binada yaşayan insanlara yönelik testlerin sürdüğünü belirtti.

Binaya giriş-çıkışların engellenmesini zorlu bir görev olarak tanımlayan Liecke, bu konuda Berlin polisinden de yardım alınacağını söyledi.

Binadaki vaka sayısının neden bu kadar yüksek olduğunun henüz bilinmediğini belirten Liecke, bu durumun kentte virüsün yoğun olarak görüldüğü diğer noktalarla bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını ifade etti.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da şu ana kadar yaklaşık 187 bin kişide koronavirüs tespit edilirken 8 bin 807 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

DW,dpa/CÖ,TY

©️Deutsche Welle Türkçe

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