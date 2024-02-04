Berlin'de 150 bin kişi aşırı sağcılığa karşı yürüdü

Almanya'da aşırı sağcılığa karşı çeşitli kentlerde düzenlenen gösterilere 300 binden fazla kişi katıldı.

Polisin verdiği bilgilere göre Berlin'de El Ele İttifakının Federal Meclis binası önünde düzenlenen gösteriye yağmurlu havaya rağmen katılım 150 bin kişiyi geçti. Demokrasi ve hoşgörü için, aşırı sağa, nefrete ve Almanya için Alternatif (AfD) partisine karşı düzenlenen gösteriye organizatörler ise 300 bin kişinin katıldığını duyurdu. Gösteride insan zinciri oluşturulması planlanıyordu ancak katılımın yüksek olması nedeniyle zincir yerine binlerce gösterici bir yanındakinin elini tutarak göğe kaldırdı.

Fotoğraf: Liesa Johannssen/REUTERS

Alman polisinin açıklamalarına göre Baden Württemberg eyaletindeki Freiburg kentinde düzenlenen gösteriye 30 bin kişi katıldı. Dresden'de 30 bin, Nürnberg'de 25 bin, Augsburg'da 25 bin, Saarbrücken'de 15 bin, Würzburg ve Krefeld'de ise 10 bin kişi aşırı sağcılığa karşı bir araya geldi. Almanya'nın birçok başka kentinde de 10 binden az kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi. Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover'de 7 bin kişinin, Mainz'da ise 5 bin kişinin aşırı sağcılığa karşı düzenlenen gösteriye katılım gösterdiği belirtiliyor.

Berlin Fotoğraf: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Almanya'da aşırı sağcılığa karşı sokak gösterilerine araştırmacı gazetecilik ağı Correctiv'in ortaya çıkardığı bir toplantı neden oldu. Mecliste grubu bulunan partilerden AfD'nin aşırı sağcı gruplarla Kasım 2023'te Potsdam'da bir toplantı düzenlediği, toplantıda Almanya'daki tüm göçmen kökenlilerin ülkelerine geri gönderilmesinin de konuşulduğu ortaya çıktı.

Almanya'nın Bremen, Magdeburg, Bonn gibi birçok kentinde bugün de aşırı sağcılığa karşı gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.

dpa, epd / EC, SSB