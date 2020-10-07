 Berlin′de üçlü İran buluşması | AVRUPA | DW | 23.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Berlin'de üçlü İran buluşması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başkent Berlin'de İngiliz ve Fransız mevkidaşları ile bir araya geldi. Görüşmenin odağında İran'la varılan nükleer anlaşma yer alıyor.

Deutschland | Heiko Maas: Nachrichtenkonferenz mit Mike Pompeo in Leipzig 2019

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere Dişleri Bakanı Dominic Raab ve Fransız mevkidaşları Jean-Yves Le Drian arasındaki görüşmeye ilişkin olarak, "Görüşmenin odağında İran'la Viyana'da varılan nükleer anlaşma yer alıyor" açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, mevcut ABD yönetiminin anlaşmaya muhalif tutumuna karşın Avrupalıların anlaşmaya bağlı kalma konusunda güçlü bir istek duyduklarını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bizim bakış açımıza göre, İran sistematik olarak anlaşmayı ihlal ediyor" dedi. Sözcü, "Avrupalı ortaklarımızla birlikte İran'ı bu ihlalleri son vermeye ve nükleer-teknik yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Görüşmede İran'ın füze programının yanı sıra ülkenin bölgesel rolünün de ele alınması bekleniyor.

2015 yılında 5+1 ülkeleri olarak adlandırılan Almanya, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin ile İran arasında sağlanan anlaşma ile İran'ın atom bombası üretmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştı. ABD 2018 yılında anlaşmayı tek taraflı olarak feshetmiş ve İran’a yönelikyaptırım kararı almıştı. Bunun üzerine İran da anlaşmanın yükümlülüklerini tedricen uygulamamaya başlamıştı.

dpa/BÖ,TY

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD İran yaptırımlarında ısrarlı

ABD yönetimi, uluslararası nükleer anlaşma ile kaldırılan İran’a yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe konulduğunu duyurdu. Ancak karar hem ABD’nin müttefikleri hem de İran tarafından eleştirildi.  

İran nükleer ihlalinde yeni adımını belirliyor

İran'ın Komutan Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından nükleer anlaşmanın ihlali ile ilgili bir sonraki adımına karar vereceği bildirildi.  

Benzer içerik

Iran Beginn des neuen Schuljahrs

Ruhani'den Dağlık Karabağ açıklaması: Sınırlarımıza terörist gönderiliyor 07.10.2020

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Dağlık Karabağ'la ilgili yaptığı açıklamada "Suriye ve başka yerlerden sınırımıza terörist gönderiliyor" dedi. Fransa da Türkiye'yi çatışmalara askeri olarak dahil olmakla suçladı.

Deutschland Libyen-Konferenz in Berlin

Libya Konferansı'nda ambargoyu delen ülkelere çağrı 05.10.2020

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Libya’ya silah ambargosunun delinmesini eleştirerek "Çatışan taraflara daimi teçhizat, silah ve personel akışı olduğu sürece askeri çıkmazdan kaçış yok" dedi.

Russland: Außenminister Maas in Moskau

Berlin İsrail-BAE anlaşmasından memnun 14.08.2020

Dışişleri Bakanı Maas, ABD arabuluculuğundaki anlaşma için “Ortadoğu’daki barışa yeni bir devinim kazandırmasını umuyoruz” yorumunu yaptı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Fransa Senatosu

Fransa’da "Dağlık Karabağ tanınsın" çağrıları

Dağlık Karabağ’ın Fransa tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınması için Fransız parlamentosunda girişim başlatıldı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  