Berlinale'de Emin Alper favori konumuna yükseldi

Bu yıl 69'uncusu düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'nde yarışma bölümüne katılan yapımların gösterimi tamamlandı. Emin Alper'in Altın Ayı yarışındaki filmi "Kız Kardeşler", uluslararası sinema eleştirmenlerinden en yüksek puan alan yapım oldu. Film, kasabaya besleme olarak verilen ve yıllar sonra köye dönen üç kız kardeşin hikayesini anlatıyor.

Uluslararası sinema eleştirmenlerine göre Emin Alper’in yanı sıra Altın Ayı’nın en güçlü adaylarından biri de "Synonyms" filmiyle İsrailli yönetmen Nadav Lapid. Yeni bir ülkede kök salmanın zorluğunu ele alan film yönetmenin kendi deneyimlerini temel alıyor.

Makedon kadın yönetmen Teona Strugar Mitevska'nın "Tanrı var, adı da Petrunya” eleştirmenlerin beğenisini toplayan diğer bir yapım. Film, erkek egemen düzene karşı çıkan genç kadın Petrunya'nın mücadelesini anlatıyor.

Sansür tartışması

Yarışma bölümünün favorilerinden biri de ünlü Çinli yönetmen usta Zhang Yimou’ydu. 1988’de Altın Ayı alan ilk Çinli yönetmenin yarışmaya, "Bir saniye" adlı filmiyle katılması bekleniyordu. Ancak filmin dünya prömiyeri beklenmedik bir şekilde iptal edildi. Böylelikle Altın Ayı için yarışan film sayısı 17’den 16’ya indi.

Resmi açıklamada "film henüz tamamlanamamış" deniyor ama festivale katılan Çinli sinemacıların dile getirdiği iddiaya göre, bu kararın arkasında Pekin yönetiminin sansürü var.

Film, Çin tarihinde en fazla tutuklama ve infazın yasandığı dönemlerden biri olan, 1960’lı, 1970’li yıllardaki Kültür Devrimi sırasında geçiyor.

Zhang Yimou, Berlin’e gelemedi ama Çin sinemasının diğer bir başarılı yönetmeni Wang Xiaoshuai imzalı "Elveda oğlum" filmi izleyenleri derinden etkiledi. Film, Çin'in 35 yıl boyunca uygulanan tek çocuk politikası gölgesinde oğullarını kaybeden bir ailenin dramını ele alıyor.

Başkanlığını Fransız aktris Juliette Binoche'un yaptığı uluslararası jüri, ödülleri Cumartesi günü sahiplerine teslim edecek.

Jülide Danışman, Aydın Üstünel / Berlin

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