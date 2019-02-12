 Berlinale′de Emin Alper favori konumuna yükseldi | YAŞAM | DW | 15.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Berlinale'de Emin Alper favori konumuna yükseldi

69'uncu Uluslararası Berlin Film Festivali'nde yarışma bölümüne katılan yapımların gösterimi tamamlandı. Emin Alper'in Altın Ayı yarışındaki filmi "Kız Kardeşler", uluslararası sinema eleştirmenlerinin favorisi oldu.

Video izle 04:13
Şimdi canlı
04:13 dk

Emin Alper "Kız Kardeşler" ile favori

Bu yıl 69'uncusu düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'nde yarışma bölümüne katılan yapımların gösterimi tamamlandı. Emin Alper'in Altın Ayı yarışındaki filmi "Kız Kardeşler", uluslararası sinema eleştirmenlerinden en yüksek puan alan yapım oldu. Film, kasabaya besleme olarak verilen ve yıllar sonra köye dönen üç kız kardeşin hikayesini anlatıyor.

Uluslararası sinema eleştirmenlerine göre Emin Alper’in yanı sıra Altın Ayı’nın en güçlü adaylarından biri de "Synonyms" filmiyle İsrailli yönetmen Nadav Lapid. Yeni bir ülkede kök salmanın zorluğunu ele alan film yönetmenin kendi deneyimlerini temel alıyor. 

Makedon kadın yönetmen Teona Strugar Mitevska'nın "Tanrı var, adı da Petrunya” eleştirmenlerin beğenisini toplayan diğer bir yapım. Film, erkek egemen düzene karşı çıkan genç kadın Petrunya'nın mücadelesini anlatıyor.  

Sansür tartışması

Yarışma bölümünün favorilerinden biri de ünlü Çinli yönetmen usta Zhang Yimou’ydu. 1988’de Altın Ayı alan ilk Çinli yönetmenin yarışmaya, "Bir saniye" adlı filmiyle katılması bekleniyordu. Ancak filmin dünya prömiyeri beklenmedik bir şekilde iptal edildi. Böylelikle Altın Ayı için yarışan film sayısı 17’den 16’ya indi.

Resmi açıklamada "film henüz tamamlanamamış" deniyor ama festivale katılan Çinli sinemacıların dile getirdiği iddiaya göre, bu kararın arkasında Pekin yönetiminin sansürü var.

Film, Çin tarihinde en fazla tutuklama ve infazın yasandığı dönemlerden biri olan, 1960’lı, 1970’li yıllardaki Kültür Devrimi sırasında geçiyor. 

Zhang Yimou, Berlin’e gelemedi ama Çin sinemasının diğer bir başarılı yönetmeni Wang Xiaoshuai imzalı "Elveda oğlum" filmi izleyenleri derinden etkiledi. Film, Çin'in 35 yıl boyunca uygulanan tek çocuk politikası gölgesinde oğullarını kaybeden bir ailenin dramını ele alıyor. 

Başkanlığını Fransız aktris Juliette Binoche'un yaptığı uluslararası jüri, ödülleri Cumartesi günü sahiplerine teslim edecek. 

Jülide Danışman, Aydın Üstünel / Berlin

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Netflix sinemayı değiştiriyor mu?

Berlinale'de Altın Ayı için yarışan Isabel Coixet imzalı “Elisa ve Marcela” bir Netflix yapımı olması tartışmalara yol açtı. Bu tartışma, sinema değişiyor mu sorusunu da beraberinde getiriyor. (15.02.2019)  

Almanyalı Müslüman gencin kimlik arayışı Berlinale'de

Yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay Berlinale'de GWFF En İyi İlk Film Ödülü için yarışıyor. Büyükatalay'ın filmi “Oray” Almanya'da yaşayan Müslüman bir gencin kimlik arayışını anlatıyor. (13.02.2019)  

Türk film ve dizileri Berlin'de tanıtılıyor

Sinema ve dizi sektörünü buluşturan Avrupa Film Pazarı'nda Türk film ve dizileri de tanıtılıyor. Türk dizilerinin ilgi gördüğü sektörde, sıklıkla "Kenan İmirzalıoğlu'na nasıl ulaşabiliriz?" benzeri sorular yöneltiliyor. (11.02.2019)  

Fatih Akın Berlinale'deki korku filmiyle seyircileri böldü

2004 yılında "Duvara Karşı" ile Altın Ayı alan Hamburglu yönetmen Fatih Akın bu sene de "Der Goldene Handschuh" ile yarışma programında. Bir seri katilin hikayesini anlatan film, şiddet sahneleri ile tartışmaya yol açtı. (10.02.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Emin Alper "Kız Kardeşler" ile favori  

Benzer içerik

Regisseur und Schauspielerinnen des Films Kiz Kardesler

Yönetmen Emin Alper: Sinemacıdan ziyade bir hikaye anlatıcısıyım 12.02.2019

Berlinale'de yönetmen Emin Alper'in Altın Ayı için yarışan filmi Kız Kardeşler'in dünya galası yapıldı. Alper, üç kız kardeşin hikayesini anlattığı filmde, beslemelik üzerinden kadın ve sosyal eşitsizliği ele alıyor.

Internationale Filmfestspiele Berlin 2019 | Berlinale Palast Eingang

Berlin Film Festivali başlıyor 07.02.2019

Berlin Film Festivali’nde, Fatih Akın’ın “Der goldene Handschuh” ve Emin Alper imzalı “Kız Kardeşler” filmleri Altın Ayı için yarışacak. Burak Çevik’in “Aidiyet” adlı filmi ise Forum’da gösterilecek.

Berlinale 2019 Türkischer Stand

Türk film ve dizileri Berlin'de tanıtılıyor 11.02.2019

Sinema ve dizi sektörünü buluşturan Avrupa Film Pazarı'nda Türk film ve dizileri de tanıtılıyor. Türk dizilerinin ilgi gördüğü sektörde, sıklıkla "Kenan İmirzalıoğlu'na nasıl ulaşabiliriz?" benzeri sorular yöneltiliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Erde Umweltschutz Rettung (imago/AFLO)

İklim korumada en önemli beş adım

Günümüzde iklimin korunması hayatî bir öneme sahip. Küresel ısınmanın önlenmesi için zararlı gaz salımının da bir an önce azaltılması gerekiyor. İşte bu amaçla atılması gereken en önemli beş adım: 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

Berlin'deki "Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor. Günümüzde kadın hareketlerine rağmen reklamcılık hâlâ cinsiyetçiliğin etkisinde. 