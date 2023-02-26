  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Berlinale | Goldener Bär für Nicolas Philibert
Fotoğraf: Jörg Carstensen/AFP/Getty Images
KültürAvrupa

Berlinale'de Altın Ayı Fransız yönetmene

2 saat önce

Berlinale'de bu yıl Altın Ayı ödülü "Sur l'Adamant" adlı belgeselle Fransız yönetmen Nicolas Philibert'in oldu. 8 yaşındaki Sofia Otero, en iyi başrol oyuncusu ödülü alarak Berlinale tarihine geçti.

https://p.dw.com/p/4Nzd7

Almanya'nın başkenti Berlin'de her yıl düzenlenen Berlinale Film Festivali'nde ödüller, Berlinale Palast Sineması'ndaki törenle sahiplerini buldu.

Amerikalı yönetmen, oyuncu ve senarist Kristen Stewart'ın bu yıl jüri başkanlığını yaptığı festivalde, en iyi film için verilen Altın Ayı ödülüne Fransız yönetmen Nicolas Philibert'in "Sur l'Adamant" filmi layık görüldü. Paris'te ruh ve sinir hastalıkları alanında faaliyet gösteren bir bakım merkezindeki günlük hayatı anlatan yapım, belgesel türünde. Teşekkür konuşmasında Philibert, belgesel türünün sinema kategorisinde değerlendirilmesinin kendisini çok derinden etkilediğini söyledi.

Berlinale | Silberner Bär für Sofia Otero
Fotoğraf: Joerg Carstensen/dpa/AP/picture alliance

En iyi başrol oyuncu dalında Gümüş Ayı ödülü ise "20.000 Species of Bees" adlı filmdeki performansıyla İspanyol Sofia Otero'ya verildi. 8 yaşındaki Otero, Berlinale tarihine ödül alan en genç oyuncu olarak geçti.

En iyi yönetmen dalındaki Gümüş Ayı ödülü ise "Le Grand Chariot" filmiyle Fransız yönetmen Philippe Garrel'in oldu. Bu seneki Jüri Büyük Ödülü'ne "Roter Himmel" adlı filmin yönetmeni Christian Petzold layık görüldü. En iyi senaryo dalına ödül alan isimse Alman yönetmen Angela Schanelec oldu.

16 Şubat'ta başlayan 73. Berlinale'de 19 film Altın Ayı ödülü için yarışırken, festival süresince 67 ülkeden 280'den fazla film izleyiciyle buluştu.

AFP,dpa/ÖA,MY

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Meltem Kaptan Başroldeki En İyi Oyunculuk Performansı dalında Gümüş Ayı kazandı

Berlinale: Meltem Kaptan'a Gümüş Ayı

Berlinale: Meltem Kaptan'a Gümüş Ayı

Berlinale'de Altın Ayı için yarışan Andreas Dresen imzalı "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" filmi, Guantanamo'da tutulan oğlunu kurtarmak için mücadele veren bir annenin gerçek hikâyesini anlatıyor.
Kültür16 Şubat 2022
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Erdbeben Hatay

Türkiye'de basın özgürlüğünün deprem karnesi

Felaket4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yapay zekayla robotlaşan sohbet: ChatGPT

Yapay zekayla robotlaşan sohbet: ChatGPT

Bilim3 saat önce

Tarikat yurdundaki çocuklar haberinin perde arkası

Tarikat yurdundaki çocuklar haberinin perde arkası

Toplum21 saat önce

Şili ve Nepal Türkiye'ye örnek olabilir mi?

Şili ve Nepal Türkiye'ye örnek olabilir mi?

Bilim23 saat önce
Daniel Lankers ekibiyle Almanya'ya dönüşünde Türkiyeli göçmenler tarafından karşılandı

"Ne kadar güç toplasam da Zeynep Hanım kadar güçlü olamam"

"Ne kadar güç toplasam da Zeynep Hanım kadar güçlü olamam"

Felaket25 Şubat 2023
Hatay

Deprem: Maddi zararın maliyeti nasıl hesaplanıyor?

Deprem: Maddi zararın maliyeti nasıl hesaplanıyor?

Ekonomi25 Şubat 2023
Deprem sonrası Antakya

"Halep'ten sonra Hatay'da da evimiz yıkıldı"

"Halep'ten sonra Hatay'da da evimiz yıkıldı"

Felaket25 Şubat 2023
Ana sayfaya dön