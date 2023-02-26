Berlinale'de Altın Ayı Fransız yönetmene

Berlinale'de bu yıl Altın Ayı ödülü "Sur l'Adamant" adlı belgeselle Fransız yönetmen Nicolas Philibert'in oldu. 8 yaşındaki Sofia Otero, en iyi başrol oyuncusu ödülü alarak Berlinale tarihine geçti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de her yıl düzenlenen Berlinale Film Festivali'nde ödüller, Berlinale Palast Sineması'ndaki törenle sahiplerini buldu.

Amerikalı yönetmen, oyuncu ve senarist Kristen Stewart'ın bu yıl jüri başkanlığını yaptığı festivalde, en iyi film için verilen Altın Ayı ödülüne Fransız yönetmen Nicolas Philibert'in "Sur l'Adamant" filmi layık görüldü. Paris'te ruh ve sinir hastalıkları alanında faaliyet gösteren bir bakım merkezindeki günlük hayatı anlatan yapım, belgesel türünde. Teşekkür konuşmasında Philibert, belgesel türünün sinema kategorisinde değerlendirilmesinin kendisini çok derinden etkilediğini söyledi.

Fotoğraf: Joerg Carstensen/dpa/AP/picture alliance

En iyi başrol oyuncu dalında Gümüş Ayı ödülü ise "20.000 Species of Bees" adlı filmdeki performansıyla İspanyol Sofia Otero'ya verildi. 8 yaşındaki Otero, Berlinale tarihine ödül alan en genç oyuncu olarak geçti.

En iyi yönetmen dalındaki Gümüş Ayı ödülü ise "Le Grand Chariot" filmiyle Fransız yönetmen Philippe Garrel'in oldu. Bu seneki Jüri Büyük Ödülü'ne "Roter Himmel" adlı filmin yönetmeni Christian Petzold layık görüldü. En iyi senaryo dalına ödül alan isimse Alman yönetmen Angela Schanelec oldu.

16 Şubat'ta başlayan 73. Berlinale'de 19 film Altın Ayı ödülü için yarışırken, festival süresince 67 ülkeden 280'den fazla film izleyiciyle buluştu.

AFP,dpa/ÖA,MY