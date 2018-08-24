 Berlin yakınında büyük orman yangını | ALMANYA | DW | 24.08.2018

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ALMANYA

Berlin yakınında büyük orman yangını

Berlin’in güneybatısında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangın nedeniyle Brandenburg eyaletinde üç köy tahliye edildi. Dumanlar Berlin’i de etkisi altına aldı.

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Almanya’da başkent Berlin’in yakınındaki Brandenburg eyaletinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Brandenburg Eyaleti İçişleri Bakanı Karl-Heinz Schröter, yangının “büyük bir kısmının kontrol altına alındığını” söyledi. Schröter, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, eğer rüzgâr şiddetini artırmazsa yaygının kısa süre içinde söndürülmesi şansının büyük olduğu belirtti.

Schröter, böylece tahliye edilenlerin de günün ilerleyen saatlerinde evlerine dönebileceklerini sözlerine ekledi. 
Alevlerin yerleşim yerlerinin yakınına kadar yaklaşması nedeniyle Potsdam-Mittelmark ilçesine bağlı Frohnsdorf, Klausdorf ve Tiefenbrunnen köyleri dün akşam tahliye edilmişti. Evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 600 kişinin geceyi acil durum merkezleri ile yakınlarının evlerinde geçirdikleri belirtildi.

Brandenburg eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke, Frohnsdorf köyünden tahliye edilenler için tehlikenin geçtiğini ve evlerine dönmelerine izin verildiğini ifade etti. Woidke, diğer iki köyden tahliye edilenler konusunda ise kararın günün ilerleyen saatlerinde verileceğini belirtti. Woidke, yangının ne zaman tamamen söndürüleceğini bilmediğini, itfaiyenin görevinin sona ermesinin günler sürebileceğini söyledi. 

Kısa sürede yayıldı 

Treuenbrietzen ilçesinde dün öğleden sonra beş hektarlık bir alanda çıkan yangının kısa sürede 400 hektarlık bir alana yayıldığı belirtiliyor. İtfaiye yetkilileri, yangının Potsdam-Mittelmark ve Teltow-Fläming bölgelerinde etkili olduğunu ve dumanın sabah saatlerinde Berlin ile Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam’a kadar yayıldığını söyledi. Berlin Çevre Dairesi yetkilileri gece Berlin’de dumanın yoğun olduğunu, ancak sabah saatlerinde çıkan rüzgarla dumanın dağıldığını kaydetti.

Deutschland - Waldbrand in Brandenburg

Brandenburg eyaleti Başbakanı Woidke, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini dile getirdi.

“İlk kez bu boyutta bir yangın yaşanıyor”

Bölgede daha önce de büyük orman yangınları çıktığını hatırlatan Treuenbrietzen Belediye Başkanı Michael Knappe, ancak yerleşim yerlerini de tehdit eden bu boyutta bir yangını ilk kez yaşadıklarını ifade etti.

Yangın söndürme çalışmalarına yaklaşık 600 itfaiye görevlisinin katıldığı belirtildi. İtfaiye sözcüsü, bölgede İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan cephane artıkları bulunduğu için yangın söndürme çalışmalarının güçlükle ilerlediğine dikkat çekti. Bazı bölgelere hiç giremediklerini kaydeden sözcü bu nedenle de söndürme çalışmalarının havadan yürütülmeye çalışıldığını söyledi.

Waldbrände in Brandenburg

Yangın, bölgede kara ve demiryolu ulaşımında da aksamalara yol açıyor.

Öte yandan Teltow-Fläming’in Jüterbog kentinde de yangın çıktığı belirtildi. Yetkililer, eski askeri talim yerinde birkaç hektara alanın alevler altında olduğunu bildirdi. 

dpa,AFP/JD,HS
© Deutsche Welle Türkçe 

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