Berlin ve Paris Suriye yaptırımlarını hafifletmek istiyor

Almanya ve Fransa, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye yönelik yaptırımlarının hafifletilmesinden yana.

France Inter radyosuna konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye'ye insani yardım girişine sekte vuran ve ülkenin toparlanmasını engelleyen yaptırımlar bulunduğunu, "bunların hızla kaldırılabileceğini" söyledi.

ABD hafta başında Suriye'de temel hizmetlere erişimin kolaylaşması için bu ülkeye yakıt ve elektrik bağışı yapılmasına altı ay süreyle izin vereceğini duyurmuştu. ABD'nin yıllardır uyguladığı yaptırımlarla ilgili olarak aldığı bu muafiyet kararı, 7 Temmuz tarihine kadar Suriye ile enerji ticaretine de imkân tanıyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot yakında AB'nin de benzer bir karar alabileceğini belirtti ancak tam bir tarih vermedi. Barrot, siyasi yaptırımların kaldırılmasının ise Suriye'deki yeni yönetimin bu geçiş döneminde izleyeceği politikalara bağlı olduğunu söyledi.

Fransız Bakan, Avrupalı ortaklarıyla ele aldıkları bu yaptırımların kaldırılmasına dair kararın, "Suriye'den kadın hakları ve güvenlik konusundaki beklentilerinin" ne ölçüde dikkate alındığına bağlı olduğunu ifade etti.

27 Ocak'a kadar uzlaşı hedefleniyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı da Salı akşamı yaptığı açıklamada, "Suriye halkını belli sektörlerdeki yaptırımlar konusunda nasıl rahatlatabilecekleri" konusunun "etkin" şekilde tartışıldığını duyurdu. Ancak Dışişleri Bakanlığı Esad rejimi döneminde ciddi suçlar işleyenlere yönelik yaptırımların sürmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlık, yaptırımlarla ilgili tutumda Şam'daki yeni yönetimin azınlık hakları gibi konulardaki uygulamalarının belirleyici olacağını belirtti ve bu tip kararların Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin oy birliğiyle alınması gerektiğini hatırlattı.

Reuters'a konuşan üç Avrupalı diplomat, bazı yaptırımların kaldırılması konusunda AB dışişleri bakanlarının 27 Ocak'ta Brüksel'de yapacağı toplantıdan önce bir fikir birliğine varılmaya çalışılacağını söyledi.

Diplomatlardan ikisi, AB'nin amacının, Suriye'ye yeniden sermaye girişine imkân tanıyacak finansal işlemlerin ve hava yolu taşımacılığının kolaylaştırılmasının yanı sıra elektrik tedarikinin artırılabilmesi için enerji sektörüne yönelik yaptırımların hafifletilmesi olduğunu belirtti.

Ciddi boyutta enerji sıkıntısı yaşanan Suriye'de birçok bölgeye günde sadece iki-üç saat elektrik verilebiliyor. Yeni yönetim iki ay içinde bu süreyi sekiz saate kadar çıkarmayı hedefliyor.

Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock geçen Cuma günü Şam'daydı. Bu ziyarette gayriresmî olarak AB'yi temsil eden iki bakan, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş Şara ile bir araya gelmişti.

DW,Reuters/CÖ,JD

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