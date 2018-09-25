 Berlin ve Ankara′ya basın özgürlüğü uyarısı | TÜRKİYE | DW | 26.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Berlin ve Ankara'ya basın özgürlüğü uyarısı

Ankara’da Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier ile görüşen Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, ikili ilişkilerde insan hakları ve basın özgürlüğünün stratejik bir konu olmamasından şikayet etti.

Türkei Istanbul Erol Önderoglu (Getty Images/AFP/O. Kose)

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Ankara'daki temasları çerçevesinde Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile de bir araya geldi. Bu görüşmede yer alan Sınır Tanımayan Gazeteciler Temsilcisi Erol Önderoğlu, Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerde Türkiye'deki insan hakları ve basın özgürlüğü savunucularının beklentilerini aktardı.

DW Türkçe: Almanya – Türkiye ilişkilerinde insan hakları sizin açısından nasıl bir önem arz ediyor?

Erol Önderoğlu: Almanya kendi açısından insan hakları karnesini düzeltememiş bir Türkiye ile muhatap olmak durumunda. Ki bu sorunlar, artık kendi topraklarında da yaygınlık gösteriyor. Dolayısıyla Almanya, Türkiye'deki sosyal-ekonomik meselelerin düzelmesini istiyor. Ancak son 15 yılda Avrupa Birliği adaylığından git gide otoriter bir ülkeye dönüşen bir Türkiye ile insan hakları meselelerinin ne şekilde müzakere edileceği veyahut Almanya‘dan ne gibi bir karşılıkla ele alınacağı gibi bir sürü boyut işin içine giriyor. Şunu görüyoruz ki, uluslararası insan hakları düzenlemelerine dayanan bir görüşme, bir ilişki tarzı söz konusu değil. İkili ilişkiler, iki stratejik partnerin belirli dosyaları çözmeye çalışması şeklinde yürütülüyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler olarak biz bu sorunu, insan haklarının geliştirilmesi konusunda stratejik işbirliğine yeterince irade gösterilmemesine bağlıyoruz.

DW Türkçe: Basın özgürlüğünü savunan bir organizasyonun temsilcisi olarak Almanya'dan bu konudaki beklentileriniz nedir?

Önderoğlu: Almanya, AB'nin ekonomik ve stratejik açısından öncü gücü. Türkiye ister AB üyesi olsun isterse stratejik partner olsun, insan hakları ve sosyal meselelerin çözümünde, ayrıca belirli stratejik referansların ortaya konulmasında Almanya'nın özel bir rolü var. Eğer Türkiye ile gerçekten ekonomi dısında da yapıcı ve istikrarlı bir süreç ortaya konmak isteniyorsa.

DW Türkçe: Berlin'in insan hakları ve basın özgürlüğü konusunda şimdiye kadarki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Önderoğlu: Almanya‘nın özellikle medya özgürlüğü ve tutuklu Almanyalı veya çifte vatandaş gazetecilerin tutukluluğu konularında gösterdiği hassasiyet Türkiye‘de hak savunucuları çevresinde, kendi vatandaşlarına endeksli bir diplomasi yürüttüğü izlenimini uyandırdı. Gazeteciler camiası içerisinde de belirli bir süre bu şekilde konuşuldu. Deniz Yücel‘in "Eğer söz konusu ise kirli pazarlıkların bir aracı olarak kullanılmayı rededdiyorum" şeklindeki sözleri de bu açıdan önemli bulundu. Eğer Türkiye‘de gazetecilerin tutukluluğu AB ülkelerinin genelinde bir endişeye neden olmuyorsa bu, AB ile Türkiye arasında temel insan hakları ihlalleri konusunda irade zayıflığını da ortaya koyuyor.

DW Türkçe: Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin ekonomik boyutu ile ilgili ne söylersiniz. Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier'nın temaslarının odağında da ekonomi vardı.

Önderoğlu: Yakın zamanda Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizin Almanya dahil olmak üzere Avrupa‘da bölge ülkelerinde nasıl bir istikrarsızlığın sinyali olduğunu hep birlikte gördük. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin de şeffaf, hesap verebilir ve hukuk devleti şartları içerisinde faaliyet yürütmesini, aynı zamanda finans alanında habercilik yapan meslektaşlarımızın özgürce faaliyet göstermesini de gerektiyor. Hukuk devleti olmadan, gazeteciler açısından şeffaf bir zemin olmadan güvenilir ticari ilişkilerin oturtulmasının da zemini kalmıyor.

Söyleşi: Hülya Schenk

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Ekonomik ilişkilerde engeller kalkıyor

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier'in Türkiye temaslarının ilk günü, iş insanlarına verilen yemekle sona erdi. Bakanlar mevcut sorunların aşılacağı iradesini vurgularken iş dünyası siyasette esen olumlu havadan umutlu. (26.10.2018)  

Altmaier: Gümrük Birliği zor bir süreç

Maliye Bakanı Albayrak'la görüşen Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier, Gümrük Birliği konusunda Türkiye'nin beklediği destek mesajını vermedi. Altmaier AB'nin bazı koşulların yerine getirilmesini beklediğini söyledi. (25.10.2018)  

Berlin-Ankara hattında gündem ekonomi

Krizlerle geçen 2017'nin ardından ilişkileri normalleştirmek isteyen Türkiye ve Almanya ekonomiye odaklandı. Alman Ekonomi Bakanının bugün başlayan Türkiye ziyaretinde Alman şirketlerinin sorunları da gündemde olacak. (24.10.2018)  

Benzer içerik

Türkei Ankara Erdogan und Steinmeier

Sınır Tanımayan Gazeteciler’den Alman hükümetine çağrı 25.09.2018

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Alman hükümetinden Erdoğan ile görüşmelerde Türkiye’deki tutuklu gazeteciler konusunu gündeme getirmesini talep etti.

Symbolbild Deutschland & Türkei Tourismus

Berlin-Ankara hattında gündem ekonomi 24.10.2018

Krizlerle geçen 2017'nin ardından ilişkileri normalleştirmek isteyen Türkiye ve Almanya ekonomiye odaklandı. Alman Ekonomi Bakanının bugün başlayan Türkiye ziyaretinde Alman şirketlerinin sorunları da gündemde olacak.

Türkei, Ankara: Minister Albayrak trifft sich mit Finanzminister Altmaier

SZ: Türkiye güveni sadece hukukla kazanabilir 26.10.2018

Almanya ile Türkiye ilişkilerindeki normalleşme süreci, Kaşıkçı cinayetindeki gelişmeler ve ABD’de Trump karşıtlarına bombalı paketler gönderilmesi Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorum konuları.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei | Fall Khashoggi (Reuters/A. News)

Kaşıkçı’nın nişanlısı olay gününü anlattı

Öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz olay günü yaşananları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak ellerinde başka bilgilerin olduğuna işaret etti. 

FOTO-GALERİ

Deutschland Anna Amalia Bibliothek in Weimar (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

Kütüphaneler 4 bin yılı aşkın bir süredir insanları bilgiyle buluşturuyor. 24 Ekim Dünya Kütüphaneler Günü vesilesiyle dünyadaki en etkileyici kütüphanelere gezintiye çıkıyoruz: 