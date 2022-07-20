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Almanya Dışişleri BakanlığıFotoğraf: imagebroker/imago
PolitikaAlmanya

Berlin Türkiye'nin Suriye'ye olası harekatına karşı

4 saat önce

Almanya hükümeti, Suriye'nin kuzeyine askeri harekat düzenlemeye hazırlanan Türkiye'nin güvenlik endişelerinde haklı olduğunu, ancak böyle bir operasyonun bölgedeki koşulları daha da zorlaştıracağını ifade etti.

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Almanya'da federal hükümet, Türkiye'yi Suriye'ye askeri operasyon düzenlememesi konusunda bir kez daha uyardı. Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünün konuya dair açıklamasında, "Bize göre böyle bir harekat, halihazırda zaten bölgede zor olan koşulları oradaki insanlar için daha da kötüleştirmekle kalmaz, aynı zamanda IŞİD'ın yeniden güçlenmesine de olanak sağlayabilir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin "haklı güvenlik endişelerine rağmen", bölgede bir güvenlik boşluğu oluşmaması konusunda sorumluluk taşıdığı dile getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Türkiye'de yetkililer, son haftalarda terör tehlikesini gerekçe göstererek yeni bir askeri operasyon hazırlığı içinde olunduğuna dair ifadeler kullanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, son olarak İran'da yapılan Astana görüşmelerinde, Türkiye'nin söz konusu askeri harekatla ilgili kararlılığını dile getirmiş, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bu plana karşı çıkmıştı.

 

dpa / ET,EC

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