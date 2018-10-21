 Berlin Suudi Arabistan Büyükelçisini çağırdı | ALMANYA | DW | 22.10.2018

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ALMANYA

Berlin Suudi Arabistan Büyükelçisini çağırdı

Alman Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Büyükelçisini Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak Bakanlığa çağırdı. Alman yetkililerin Berlin'in tutumu hakkında büyükelçiyi bilgilendireceği belirtildi.

Deutschland Botschaft des Königreichs Saudi Arabien in Berlin (imago/A. Hettrich)

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Suudi Arabistan Büyükelçisini, Cemal Kaşıkçı 'nın ölümünü görüşmek üzere bakanlığa çağırdığı bildirildi.

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Suudi kraliyet ailesi, Türkiye'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesine taziyede bulundu. (22.10.2018)

Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden Suudi Arabistan'a yapılan silah sevkiyatının geçici olarak durdurulacağını söyleyen Almanya Başbakanı Merkel, uluslararası topluma Suudilere karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı. (22.10.2018)

Bakanlık sözcüsü Maria Adebahr Pazartesi günü Berlin'de bir açıklama yaparak, yakın zamanda gerçekleşmesi öngörülen söz konusu görüşmede büyükelçinin Kaşıkçı olayında Almanya'nın tutumu hakkında bilgilendirileceğini belirtti.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de Pazartesi günü federal hükümetin şu an Suudi Arabistan'a silah ve savaş malzemesi ihraç edilmesini öngören yeni taleplerin onaylanmayacağını ve Avrupa Birliği bünyesinde ortak tavır alınması için çalıştıklarını açıkladı.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert de Riyad yönetiminin, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin açıklamasını yeterli görmediklerini ifade etti. Seibert, hükümetin meselenin "ayrıntılı, gerçekçi ve şeffaf" bir biçimde açıklığa kavuşturulmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi Arabistan'a "silah ihracatının şu an içerisinde bulunulan şartlar altında gerçekleşmesinin söz konusu olamayacağını" açıklamıştı. Başbakan ayrıca Alman hükümetinin Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsolosluk binasında öldüğünü kabul eden Suudi Arabistan'a karşı belirlenecek tutum konusunda uluslararası bir fikir birliği arayışında olduğunu da belirtmişti.

DW,AFP,dpa/SÖ, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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