Berlin - Riyad hattında buzlar çözüldü

Almanya ile Suudi Arabistan arasında on aydır devam eden diplomatik gerginlik sona erdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, New York'ta yaptıkları görüşmede, 2017 yılının Kasım ayında merkeze çağrılan Suudi Arabistan büyükelçisinin Almanya'ya dönmesi konusunda anlaştı.

Riyad yönetimi, Maas'ın selefi Sigmar Gabriel'in Suudi Arabistan'ı Ortadoğu'da "macera peşinden koşmakla" suçlamasını protesto amacıyla büyükelçisini geri çekmişti. Suudi Arabistan'ın özür talebi, Alman hükümeti tarafından uzun süre karşılıksız bırakılmıştı.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas Suudi mevkidaşı el-Cubeyr ile birlikte yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda ikili ilişkilerimizde Suudi Arabistan ile aramızdaki güçlü stratejik bağlantılara ters düşen yanlış anlamalar oldu. Bu durumdan samimi olarak üzüntü duyuyoruz” dedi.

Önemli stratejik ortaklık

Heiko Maas, "Bu gibi yanlış anlamalara meydan vermemek için Suudi Krallığı ile Almanya arasında açık iletişim kurup daha fazla angajman gösterilmesi gerektiğini” kaydetti.

Suudi Arabistan büyükelçisinin önümüzdeki haftalarda Berlin'e dönmesi ve haftalardır akreditasyon bekleyen Almanya'nın yeni Riyad büyükelçisinin de Suudi Arabistan yönetimine itimatnamesini sunabilmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr gerginliğin giderilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkileri "tarihi ve önemli” olarak nitelendirdi. Bakan, her iki ülkenin ve halklarının selameti açısından bütün alanlarda yeniden sıkı işbirliği başlatılabilmesi için Maas'ı "en kısa zamanda Suudi Arabistan'a beklediklerini” belirtti.

Diplomatik kriz Almanya ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkileri de olumsuz etkilemiş ve Alman şirketlerine verilen siparişlerde önemli azalma kaydedilmişti. Suudi Arabistan aynı zamanda Almanya'nın Ortadoğu'daki stratejik ortakları arasında yer alıyor.

DW,dpa/AG,DÇÜ

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