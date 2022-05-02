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Deutschland | Proteste am 1. Mai in Berlin
Fotoğraf: Natalia Smolentceva/DW
PolitikaAlmanya

"Son yılların en barışçıl 1 Mayısı yaşandı"

26 dakika önce

Berlin Polisi, 1 Mayıs'ta düzenlenen protestoların büyük oranda barışçıl geçtiğini duyurdu. Başkentteki gösterilerde 37 kişi gözaltına alınırken, polisin açıklamasına göre "son yılların en barışçıl 1 Mayısı" yaşandı.

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Berlin Polisi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde düzenlenen gösterilerle ilgili olumlu bir bilanço çıkardı.

Polis, geleneksel olarak sol ve radikal sol grupların düzenlendiği 1 Mayıs gösterilerinde 37 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polisin verdiği bilgilere göre, gözaltına alınanlar arasında kasti olarak polise şişe fırlatan göstericiler de bulunuyor. Ancak polis, gözaltılara karşın başkentte "son yılların en barışçıl 1 Mayısının" yaşandığını açıkladı.

Polisin verdiğin bilgilere göre, başkentte düzenlenen gösterilere 14 bin kişi katıldı. Büyük taşkınlıkların yaşanmadığı gösterilerde, göstericiler ile polis arasında küçük çaplı gerginliklerin meydana geldiği bildirildi.

Berlin'deki 1 Mayıs mitinglerine yaklaşık 40 bin kişi katıldı
Berlin'deki 1 Mayıs mitinglerine yaklaşık 40 bin kişi katıldıFotoğraf: Natalia Smolentceva/DW

Organizatörler ise protestolara yaklaşık 20 bin kişinin katıldığını duyurdu. Polisin, taşkınlık çıkartan göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahele ettiği bildirildi. Polisin yaklaşımını eleştiren organizatörler, "Polis Oranien Meydanı'ndaki gösterilerde kasti şekilde gerginlik çıkarmaya çalıştı; çünkü protestolarımızın ortaya koyduğu güçlü dayanışma mesajına tahammül edemediler" açıklaması yaptı. 

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplamda 18 gösteri için izin alındı. Yaklaşık  6 bin polisin görev aldığı gösterilere yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Sol grupların etkin olduğu Hamburg'da düzenlen 1 Mayıs mitingine ise 4 bin kişinin katıldığı bildirildi.

dpa/BÖ,TY

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