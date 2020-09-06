 Berlin Navalni olayında Rusya’nın destek talebini kabul etti | AVRUPA | DW | 11.09.2020

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AVRUPA

Berlin Navalni olayında Rusya’nın destek talebini kabul etti

Berlin Savcılığı, Navalni soruşturmasında Rus yetkililere destek sağlayacak. Federal Hükümet ise Navalni’nin ifadesini alma talebinde bulunacaklarını açıklayan Moskova’dan henüz böyle bir talep gelmediğini belirtti.

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Berlin Savcılığı'nın Aleksey Navalni soruşturmasında Rus yetkililere hukuki destek sağlamak ve Navalni'nin sağlık durumu hakkında yetkilileri bilgilendirmekle görevlendirildiği belirtildi.

Moskova'nın bu yöndeki talebini değerlendiren Berlin Senatosu tarafından görevlendirilen Savcılığın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Navalni'nin sağlık durumu hakkındaki bilgilendirmenin yalnızca Rus muhalifin onayı olması halinde gerçekleştirileceği de belirtildi.

Cuma günü Moskova'dan yapılan açıklamada, zehirlenmesinin ardından Berlin'deki tedavisi devam eden Rus muhalif siyasetçinin ifadesinin alınabilmesi için Alman makamlarından izin isteneceği belirtilmişti.

Navalni olayında ön soruşturmayı yürüten Rusya İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma Dairesi'nin Alman hükümetine gereken başvuruyu yapacağı bildirilmişti. Ancak bir Federal Hükümet Sözcüsü, Rus yetkililerden henüz kendilerine bu yönde bir talep gelmediğini söyledi.

Moskova iddiaları reddediyor

Putin'e muhalif en güçlü siyasi figürlerden biri olarak gösterilen Navalni, Ağustos ayı sonunda Sibirya ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tomsk'tan Moskova'ya yolculuğu sırasında uçakta fenalaşan Navalni, Omsk'taki bir hastanede tedavi altına alınmış, iki gün sonra da ailesinin isteği üzerine Berlin'e nakledilmişti. Hafta başında, Berlin Charite hastanesinde tedavi gören Navalni'nin suni komadan çıktığı ve bilincinin yerinde olduğu bildirilmişti.

Alman hükümeti Navalni'nin eski Sovyetler Birliği döneminde üretilen Noviçok grubu bir madde ile "kuşkuya yer bırakmayacak" şekilde zehirlendiğini açıklamış, Almanya Başbakanı Merkel konuya ilişkin Moskova'dan açıklama beklediklerini söylemişti.

Navalni'nin zehirlenmesi olayı ile ilgili her türlü suçlamayı reddeden Rus hükümeti, Almanya'dan Navalni'ye ilişkin laboratuvar sonuçlarını sunmasını talep ediyor. Moskova, Navalni'nin Omsk'taki tedavisi sırasında vücudunda zehir bulunduğuna dair bulguya rastlanmadığını ileri sürüyor.

DW, AFP, Reuters / SÖ, SSB

©️ Deutsche Welle Türkçe

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Rus polisi Navalni'nin ifadesini almak istiyor

Rus polisi, zehirlenmesinin ardından Berlin'de tedavi gören muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin ifadesini almak için Alman makamlara başvuruda bulunulacağını açıkladı.  

Almanya'da Kuzey Akım 2 tartışması

Navalni'nin zehirlenmesi ile bağlantılı olarak Rusya'ya yaptırım talep eden Alman siyasetçiler, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin durdurulmasını istedi. Ancak öneriyi desteklemeyen siyasetçiler de var.  

Navalni suni komadan çıkarıldı

Berlin'de tedavisine devam edilen Rus siyasetçi Navalni suni komadan çıkarıldı. Charite hastanesinden yapılan açıklamaya göre Navalni'de zehirlenme nedeniyle kalıcı bir hasar olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.  

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