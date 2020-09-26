Berlin-Moskova hattını geren "Çeçen komutan" davası başladı

Alman kamuoyunda cinayetin işlendiği parkın adına istinaden "Tiergarten davası" olarak bilinen ve Almanya-Rusya ilişkilerinin seyri açısından merakla izlenen dava Berlin'de başladı.

Sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlenen ilk duruşmada kurşun geçirmez cam bir bölme arkasında oturan sanık, kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında konuşmama hakkını kullandı.

Başsavcılık iddianamesinde sanık, Rus resmi makamlarının talimatıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Çeçen kökenli bir Gürcistan vatandaşını susturuculu tabancayla vurarak öldürmekle suçlanıyor. Rus vatandaşı sanık, cinayet ve yasa dışı silah bulundurma suçlarından yargılanıyor.

İddianamede katil zanlısının Berlin'deki Tiergarten parkında gündüz saatlerinde, 40 yaşındaki kurbana üç el ateş ettiği, iki kurşunun yerde yattığı sırada kurbanın başına sıkıldığı ve kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.

"Sanık resmi talimatı yerine getirdi"

Başsavcılık, öldürülen kişinin Çeçenistan'da Rusya'ya karşı savaşan bir milis gücün komutanı olduğunu ve Rusya'ya karşı çarpışmak için Gürcistan'da savaşçıları eğittiğini belirterek Rusya tarafından terörist olarak sınıflandırıldığına dikkat çekti. Başsavcı Ronald Georg, "Maktul, Rus hükümetinin gözünde, özellikle de Çeçenistan savaşında Rusya'ya karşı savaştığı için bir devlet düşmanı olarak görülüyordu" diyerek sanığın "resmi bir talimatı yerine getirdiğini" savundu.

İddianamede zanlının Almanya'ya seyahat için Rusya'da sahte isimle düzenlenmiş bir pasaport edindiği ve bu pasaportla Schengen vizesi için vize başvurusunda bulunduğu belirtiliyor. Zanlının Ağustos 2019'da Moskova'dan Paris'e, oradan Varşova'ya uçtuğu ve ardından Berlin'e gittiği kaydediliyor.

Sanığın kimliği konusu ise hala tam olarak netleştirilemedi. Savcılık sanığın 55 yaşındaki Rus vatandaşı Vadim K. olduğundan yola çıkarken sanık avukatı Robert Unger, müvekkilinin 50 yaşındaki Rus vatandaşı Vadim S. olduğunu, bekar ve inşaat mühendisi olduğunu kaydetti. Avukat, müvekkilinin kimliğiyle ilgili daha fazla bilgi vermek istemediğini aktardı.

Davanın Perşembe günü görülecek ikinci duruşmasında, olay sırasında parkta bulunan iki tanık dinlenecek.

Putin "eşkıya" ve "katil" demişti

Ocak ayı sonuna kadar sürmesi beklenen davanın sonucu, Navalni olayı nedeniyle zorlu bir dönemden geçen Almanya-Rusya ilişkilerinin geleceği açısından merakla bekleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, cinayet emrinin arkasında Moskova'nın bulunduğunun kanıtlanması durumunda bunun ilişkilere etkilerinin olacağını belirtmişti.

Alman hükümeti, soruşturma sürecinde Rus hükümetini işbirliğine yanaşmamakla suçlamış, cinayetin ardından iki Rus diplomat sınır dışı edilmiş, Rusya da bu adıma iki Alman diplomatı sınır dışı ederek karşılık vermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenlenen bir ortak basın toplantısında, Berlin'de öldürülen kişiyle ilgili olarak "eşkıya" ve "katil" kelimelerini kullanmıştı.

dpa/BK,HT

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