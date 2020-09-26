 Berlin-Moskova hattını geren ″Çeçen komutan″ davası başladı | DÜNYA | DW | 07.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Berlin-Moskova hattını geren "Çeçen komutan" davası başladı

2019 yılında Çeçen kökenli bir Gürcü'nün Berlin'de öldürülmesiyle ilgili merakla beklenen dava başladı. Savcılık, cinayetin Rus resmi makamlarının talimatıyla işlendiği görüşünde.

Arşiv

Arşiv

Alman kamuoyunda cinayetin işlendiği parkın adına istinaden "Tiergarten davası" olarak bilinen ve Almanya-Rusya ilişkilerinin seyri açısından merakla izlenen dava Berlin'de başladı.

Sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlenen ilk duruşmada kurşun geçirmez cam bir bölme arkasında oturan sanık, kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında konuşmama hakkını kullandı.

Başsavcılık iddianamesinde sanık, Rus resmi makamlarının talimatıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Çeçen kökenli bir Gürcistan vatandaşını susturuculu tabancayla vurarak öldürmekle suçlanıyor. Rus vatandaşı sanık, cinayet ve yasa dışı silah bulundurma suçlarından yargılanıyor.

İddianamede katil zanlısının Berlin'deki Tiergarten parkında gündüz saatlerinde, 40 yaşındaki kurbana üç el ateş ettiği, iki kurşunun yerde yattığı sırada kurbanın başına sıkıldığı ve kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.

"Sanık resmi talimatı yerine getirdi"

Başsavcılık, öldürülen kişinin Çeçenistan'da Rusya'ya karşı savaşan bir milis gücün komutanı olduğunu ve Rusya'ya karşı çarpışmak için Gürcistan'da savaşçıları eğittiğini belirterek Rusya tarafından terörist olarak sınıflandırıldığına dikkat çekti. Başsavcı Ronald Georg, "Maktul, Rus hükümetinin gözünde, özellikle de Çeçenistan savaşında Rusya'ya karşı savaştığı için bir devlet düşmanı olarak görülüyordu" diyerek sanığın "resmi bir talimatı yerine getirdiğini" savundu.

İddianamede zanlının Almanya'ya seyahat için Rusya'da sahte isimle düzenlenmiş bir pasaport edindiği ve bu pasaportla Schengen vizesi için vize başvurusunda bulunduğu belirtiliyor. Zanlının Ağustos 2019'da Moskova'dan Paris'e, oradan Varşova'ya uçtuğu ve ardından Berlin'e gittiği kaydediliyor.

Sanığın kimliği konusu ise hala tam olarak netleştirilemedi. Savcılık sanığın 55 yaşındaki Rus vatandaşı Vadim K. olduğundan yola çıkarken sanık avukatı Robert Unger, müvekkilinin 50 yaşındaki Rus vatandaşı Vadim S. olduğunu, bekar ve inşaat mühendisi olduğunu kaydetti. Avukat, müvekkilinin kimliğiyle ilgili daha fazla bilgi vermek istemediğini aktardı.

Davanın Perşembe günü görülecek ikinci duruşmasında, olay sırasında parkta bulunan iki tanık dinlenecek.

Putin "eşkıya" ve "katil" demişti

Ocak ayı sonuna kadar sürmesi beklenen davanın sonucu, Navalni olayı nedeniyle zorlu bir dönemden geçen Almanya-Rusya ilişkilerinin geleceği açısından merakla bekleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, cinayet emrinin arkasında Moskova'nın bulunduğunun kanıtlanması durumunda bunun ilişkilere etkilerinin olacağını belirtmişti.

Alman hükümeti, soruşturma sürecinde Rus hükümetini işbirliğine yanaşmamakla suçlamış, cinayetin ardından iki Rus diplomat sınır dışı edilmiş, Rusya da bu adıma iki Alman diplomatı sınır dışı ederek karşılık vermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenlenen bir ortak basın toplantısında, Berlin'de öldürülen kişiyle ilgili olarak "eşkıya" ve "katil" kelimelerini kullanmıştı.

dpa/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

"Rus diplomatlar sınır dışı edilsin"

Alman siyasiler, Almanya'da bir Çeçen'in öldürülmesi talimatı verdiği iddia edilen Rusya'ya tepkili. CDU'lu siyasetçi Patrick Sensburg, Rus diplomatların sınır dışı edilmesini istedi.  

Benzer içerik

Deutschland | Proteste nach dem Urteil im NSU-Prozess

NSU kitabının yazarı Özdemir: Almanya Neonazilerin değil demokratların ülkesi 26.09.2020

Almanya’da 8’i Türkiye kökenli 10 kişinin katili ırkçı NSU çetesi ilk kez Türkçe bir kitaba konu oldu. Yazar Yücel Özdemir "Neonazi-İstihbarat-Emniyet üçgeninde NSU Cinayetleri" adlı kitabı DW Türkçe’ye anlattı.

Russland: Außenminister Maas in Moskau

Maas'tan ABD'ye: Yaptırım tehdidi yanlış yol 11.08.2020

Moskova’da Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya gelen Maas, Kuzey Akım 2 boru hattına ilişkin ABD yaptırım tehdidinin “yanlış yol” olduğunu söyledi. Lavrov da, yaptırımların uluslararası hukukun ihlali olacağını kaydetti.

Russland Alexej Nawalny

Almanya: Fransa ve İsveç Navalni’nin zehirlendiğini doğruladı 14.09.2020

Almanya’da federal hükümet Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin Noviçok grubundan bir sinir gazı ile zehirlendiğine dair bulguların Fransa ve İsveç’teki laboratuvarlar tarafından da doğrulandığını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Azeybaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Aliyev'den Ermenistan'a diyalog mesajı

Azeybaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Putin'le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Dağlık Karabağ'daki çatışmalara son verilmesi durumunda Ermenistan'la görüşmeye hazır olduklarını söyledi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  