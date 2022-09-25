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Eliud KipchogeFotoğraf: Fabrizio Bensch/REUTERS
SporAlmanya

Berlin Maratonu'nda dünya rekoru kırıldı

2 saat önce

Berlin Maratonu’nu 2 saat 1 dakika 9 saniyede tamamlayan Kenyalı atlet Eliud Kipchoge dünya rekoru kırdı. Son dünya rekoru, 2018 yılında yine Kipchoge tarafından kırılmıştı.

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Kenyalı uzun mesafe koşucusu Eliud Kipchoge, Pazar günü Berlin'de gerçekleştirilen maratonda dünya rekoru kırdı. 37 yaşındaki Kipchoge, 42 kilometreyi 2 saat 1 dakika ve 9 saniyede maratonu bitirerek, yine kendisine ait olan daha önceki rekoru 30 saniyeyle geçti.

Eliud, 16 Eylül 2018'deki Berlin Maratonu'nda dünya rekorunu 02:01:39'luk süresi ile kırmıştı.

Koşucu, ilk 10 kilometreyi 28 dakika 23 saniyede tamamlarken, 15'inci kilometrede saatler 42 dakika 32 saniyeyi gösteriyordu, Hedef ise yarışı 2 saatin altında tamamlayabilmekti. Kipchoge, maratonunun yarısını 59 dakika 51 saniyede tamamladı.

Pazar günü gerçekleştirilen maratonda Etiyopyalı Tigist Assefa, kadınlar yarışını 2 saat, 15 dakika ve 37 saniyeyle tamamlayarak rekor kırdı. Bu süre, Assefa'nın daha önceki koşu sürelerinden 18 dakika daha hızlı.

157 farklı ülkeden 45 bin 527 koşucunun katıldığı Berlin maratonunda hava sıcaklığının 11 derece civarında seyretmesi ve rüzgarın olmamasının yarış koşullarını kolaylaştırdığı belirtiliyor.

2020'de Berlin maratonu pandemi nedeniyle iptal edilirken, 2021 yılında maraton katılımcılarının sayısı yarı yarıya düşürülmüştü ve katılım ancak aşı belgesi, negatif test sonucu ya da iyileşmiş belgesi ibraz ederek mümkün olmuştu.

AP, dpa / AI, JD

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