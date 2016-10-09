 Berlin Maratonu’nda dünya rekoru kırıldı | SPOR | DW | 16.09.2018

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SPOR

Berlin Maratonu’nda dünya rekoru kırıldı

Berlin Maratonu’nu 2 saat 1 dakika 39 saniyede tamamlayan 33 yaşındaki Kenyalı atlet Eliud Kipchoge dünya rekoru kırdı. Atlet 120 bin euro ödülün de sahibi oldu.

45. Berlin Marathon 2018 Neuer Weltrekord Eliud Kipchoge (Getty Images/Bongarts/M. Hitij)

Berlin Maratonu'nu 2 saat 1 dakika 39 saniyede tamamlayan Kenyalı atlet Eliud Kipchoge dünya rekoru kırdı. Maratonda daha önce en iyi dereceyi 2 saat 2 dakika 57 saniye ile Kenyalı atlet Dennis Kimetto elinde tutuyordu. Kimetto bu dereceyi 2014 yılında yapılan Berlin Maratonu'nda elde etmişti.

Kipchoge 42 kilometre 195 metrelik mesafenin beşinci kilometresinde en yakın rakibi Wilson Kipsang'a 9 saniye fark atmayı başardı. Kenyalı atlet yarı maratonu da 61 dakika 6 saniye ile daha önceki rekortmenden 39 saniye daha iyi bir dereceyle tamamladı.

Kipchoge dünya rekoru başarısı nedeniyle 50 bin, maratonu birinci tamamladığı için 40 bin ve yarışmayı 2 saat 4 dakikanın altında tamamladığı için 30 bin olmak üzere toplam 120 bin euroluk ödülün sahibi oldu.

Yarışın son 17 kilometresini yalnız koşan Kipchoge ARD televizyonuna verdiği mülakatta, "Zordu. Ama kesin bir planımız vardı ve ona güvendim" dedi. Kipchoge, "Bunu uygulamaktan başka bir şey yapamazdım. Dünya rekorunu Berlin'deki üçüncü koşuda nihayet başarabilmiş olmaktan dolayı sonsuz müteşekkirim" diye konuştu.

33 yaşındaki Eliud Kipchoge 2016 yılında Rio'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmış, Nisan ayında yapılan Londra Maratonu'nda da üçüncü kez zafere ulaşmıştı.

Dpa, sid / EC, DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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