Berlin havalimanlarında uyarı grevi

Almanya'nın en büyük sendikası olan Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di) Berlin havalimanlarında çalışanlara yaklaşık dört saatlik grev çağrısı yaptı. Pazartesi günü Almanya saati ile 05.00'te başlayacak olan grev saat 08.45'te sona erecek.

Sendikadan yapılan açıklamada, grevle havalimanlarında güvenlik hizmeti veren yaklaşık 23 bin çalışan için müzakere edilebilir bir öneri sunması için işverene "bir ilk işaret" verilmek istendiği belirtildi.

Sendika, Federal Hava Güvenliği Şirketleri Birliği'nin (BDLS) Noel öncesi yapılan dördüncü tur pazarlık görüşmelerinde masaya "tamamen yetersiz bir öneri" getirdiğini açıkladı. Başka havalimanlarında da grevlerin gündeme gelebileceğini açıklayan ver.di, grev kararı alındığında eyaletlerdeki tatil dönemlerinin dikkate alınacağını ifade etti.

Ver.di'nin yaptığı açıklamaya göre BDLS, müzakerelerde çalışanların iki yılda bir aldığı ücret zammını yüzde 1,8'den yüzde 2'ye çıkartılmasını önerdi. Sendika ise yolcu, kargo, personel ve eşya kontrollerinde saatlik ücretin ülke genelinde 20 euroya çıkartılmasını talep ediyor. Tegel ve Schönefeld havalimanlarında yolcu kontrolünde görev yapan bir güvenlik görevlisi halihazırda saatte 17 euro 12 cent ücret alıyor.

İşvereni temsil eden iş sözleşmesi komisyonunun başkanı Rainer Friebertshäuser sendikayla aralık ayında yapılan müzakereler sonrasında "Ver.di belli ki iş sözleşmesini müzakere etmek değil grev yapmak istiyor" yorumunu yapmıştı. Sendikanın 20 euro talebinde katı olduğunu belirten Friebertshäuser bu zammın kimi iş sözleşmelerinde yüzde 55'e varan ücret zammı anlamına geldiğini söylemişti. Friebertshäuser işverenin çalışanlara yılda yüzde 2 ila yüzde 8,1 oranında değişen zam önerdiğini belirtmişti.

İşverenle sendika arasındaki müzakerelere 23 Ocak tarihinde devam edilecek.

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dpa, AFP / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe