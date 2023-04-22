Berlin havalimanında Pazartesi grev var

Almanya'da greve gidilen havalimanlarına bir yenisi daha eklendi. Berlin-Brandenburg havalimanında Pazartesi günü gidilecek grev nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edilmesi bekleniyor.

Almanya'da ulaştırma sektöründeki grevler devam ediyor.

Grev dalgasına Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndaki güvenlik çalışanları da katılıyor.

Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di), Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda güvenlik, yolcu ve eşya kontrollerinde görev yapan çalışanlara 24 Nisan Pazartesi günü saat 03.30'dan gece yarısına dek greve gitmeleri için çağrıda bulundu.

Sendikanın bu çağrısının ardından Berlin-Brandenburg Havalimanı, Pazartesi günü bu havalimanından hiçbir uçağın kalkmayacağını duyurdu.

Havalimanı sözcüsü, dpa'ya yaptığı açıklamada, inişlerinse gerçekleşebileceğini, ancak bu konudaki kararın havayolu şirketlerinde olacağını belirtti.

Ver.di sendikasının çağrısıyla geçen Perşembe ve Cuma günleri Düsseldorf, Hamburg ve Köln/Bonn havalimanlarında da greve gidilmişti. Stuttgart ve Karlsruhe/Baden-Baden havalimanlarında ise Cuma günü grev düzenlenmişti. Karlsruhe/Baden-Baden havalimanında grev bugün de devam etti. Grevler nedeniyle çok sayıda uçuş iptal oldu.

Gözler gelecek haftaki müzakerelerde

Ver.di sendikası, gece vardiyasında ya da hafta sonu ve tatil günlerinde çalışanların primlerinin artırılmasını ve daha yüksek fazla mesai ücretleri talep ediyor.

Taraflar arasında 11-12 Nisan'da yapılan toplu pazarlıklardan bir sonuç çıkmamıştı. Müzakerelere 27-28 Nisan'da devam edilecek.

Sendikanın yöneticilerinden Wolfgang Pieper, Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği'ne (BDLS) söz konusu tarihlerde "masaya müzakere edilebilir bir teklif getirmesi ve zamana oynamayı bırakması" için çağrıda bulundu. Pieper, aksi takdirde grevlerin önümüzdeki ayın sonundaki Pantkot Yortusu dâhil, Mayıs ayında da sürme riski bulunduğu uyarısında bulundu.

Almanya çalışanlarla işverenler arasında yaşanan ücret anlaşmazlıkları nedeniyle son aylarda sendikaların çağrısıyla toplu taşıma ve sağlık gibi sektörlerde gidilen geniş çaplı grevlere sahne oldu.

Sendikalar ve kamu sektöründeki işverenler bugün dördüncü kez müzakere masasına oturdu.

DW,dpa,AFP,rtr/CÖ,JD

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