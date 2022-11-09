Berlin Duvarı'nın yıkılışı 33'üncü yıl dönümünde anıldı

Yakın tarihin en önemli olaylarından Berlin Duvarı'nın yıkılışı, 33'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de, hâlâ Berlin Duvarı ile o dönem kenti ikiye bölen sınır hattının görülebildiği Bernauer Caddesi'ndeki anma merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan Berlin Duvarı Vakfı Direktörü Axel Klausmeier, "Burada özgür bir biçimde, cesur insanların küresel siyasi koşulların da uygun olduğu bir dönemde diktatörlüğü ve Duvar'ı yıkışını anabiliyoruz" dedi. O dönem Doğu Almanya'da hüküm süren "ağır despotik yapının", birbirine düşman olan blokların diyalog kurabildiği bir dönemde aşıldığını dile getiren Klausmeier, Ukrayna Savaşı'na atıfta bulunarak, bu açıdan durumun günümüzde farklı olduğunu ifade etti.

1961 yılının Ağustos ayında inşa edilmeye başlanan Berlin Duvarı'nın, Bernauer Caddesi üzerindeki kısmı Fotoğraf: dpa/picture alliance

Düzenlenen resmi törene Almanya'nın Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, Almanya Hükümeti'nin Doğu Eyaletleri Sorumlusu Carsten Schneider ve Berlin'e Hükümet Eden Belediye Başkanı Franziska Giffey de katıldı. Törene Belarus'tan katılan bir koronun üyelerinin, ülkelerindeki baskıcı rejimden korunmak amacıyla şarkılarını yüzlerini gizleyerek söylemesi ise dikkat çekiciydi.

1961 yılında inşa edilen Berlin Duvarı'nı, ayakta kaldığı 28 yıl boyunca aşarak Batı Berlin'e kaçma teşebbüsünde bulunan en az 140 kişi güvenlik güçlerince öldürülmüştü. Bu sayının Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki sınır hattında ise yaklaşık 260 olduğu tahmin ediliyor.

Berlin Duvarı'nın yıkılması ile Soğuk Savaş dönemi sona ermiş, Berlin ve Almanya'nın on yıllardır süregelen bölünmüşlüğünün sona ermesinin de yolu açılmıştı.

Berlin Duvarı'nın yıkıldığı gece To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

epd / ET,EC