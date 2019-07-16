 Berlin Duvarı′nın 58′inci yıldönümü: Steinmeier′den ″yeni duvar″ uyarısı | ALMANYA | DW | 13.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Berlin Duvarı'nın 58'inci yıldönümü: Steinmeier'den "yeni duvar" uyarısı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Berlin Duvarı'nın inşasının 58'inci yıldönümünde yaptığı konuşmada, "nefret zehrinin" mecazi anlamda "yeni duvarlar" örülmesine neden olmaması konusunda uyarıda bulundu.

Berlin | Stück der Berliner Mauer gestaltet von Thierry Noir (Gemeinfrei)

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Berlin Duvarı'nın inşasının 58'inci yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "nefret zehrinin" mecazi anlamda yeni duvarlar örülmesine neden olmaması konusunda uyarıda bulundu.

Almanya'da inşasına tam 58 yıl önce başlanan ve 1989'da yıkılan Berlin Duvarı'nın kurbanları, başkentte düzenlenen törenle anıldı.

Deutschland Auftakt der Gesprächsreihe Geteilte Geschichte(n)

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, duvarın inşasının yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "nefret zehrinin" metaforik anlamda "yeni duvarlar" yaratmasına engel olunması gerektiğini belirtti.

Steinmeier, bu sözlerle Eylül ve Ekim aylarında yapılacak eyalet seçimlerinde anketlere göre oylarını artırması beklenen sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine atıfta bulunarak, seçim kampanyalarında Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden kalan mirası korku sloganlarına dönüştürmeye çalışan siyasi grupları "haince tarihi çarpıtmakla" suçladı.

Deutschland Gedenken an den Bau der Berliner Mauer vor 58 Jahren (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

Berlin Eyalet Başbakanı Müller düzenlenen anma törenine katıldı

"Özgürlük kenti Berlin"

Başkentte 2000 yılında duvar kalıntılarının arasında inşa edilen bir anıt şapelde düzenlenen törende konuşan Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ise duvarın 1961'deki inşasının ve 1989'daki yıkılışının "birbirine ait olan hatıralar olduğunu" söyledi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Müller, "Berlin'in bir özgürlük kenti olarak verdiği mesaj şudur: İnsanların özgürce yaşama iradesi asla yenilemez" dedi.

Berlin Duvarı'nın inşasına, 13 Ağustos 1961'de Walter Ulbricht'in Doğu Almanya liderliği döneminde başlandı. O dönem kent, Sovyetler Birliği, ABD, Birleşik Krallık ve Fransa'nın ayrı ayrı kontrol ettiği dört parçaya ayrılmış durumdaydı.

 Doğu Alman güçleri tarafından korunan 155 kilometrelik duvarı aşmaya çalışırken en az 140 kişi hayatını kaybetti.

Video izle 03:32

Willkommen in Berlin - Berlin Duvarı

DW,dpa/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Berlin'de 80 metre 'duvar' bulundu

Amatör araştırmacı Berlin Duvarı'nın bilinmeyen bir parçasını keşfetti. Duvarı aslında 1999 yılında bulan Christian Bormann, bunu kamuoyuyla yaklaşık 20 sene sonra paylaştı. (25.01.2018)  

Yorum: Duvar gerçekten yıkıldı mı?

Berlin Duvarı 28 yıl ayakta kaldı. Yıkılışının üzerinden de 28 yıl geçti. Peki kafalardaki duvarlar yıkıldı mı? (05.02.2018)  

Almanya’da dönüm noktası: 9 Kasım

Almanya bugün tarihinin iki önemli olayını anıyor: Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 28'inci ve 1938’de Yahudilere yönelik toplu katliam ve saldırıların 79'uncu yıldönümü. (09.11.2017)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Willkommen in Berlin - Berlin Duvarı  

Benzer içerik

Frankreich Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin | Ursula von der Leyen

Alman bakan Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi 16.07.2019

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanlığına seçildi. Von der Leyen böylece bu göreve seçilen ilk kadın oldu.

Berlin Pressekonferenz Frank-Walter Steinmeier

Koalisyon arayışında Steinmeier devrede 30.11.2017

Almanya’daki hükümet kurma krizini aşmak için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hristiyan Demokrat Birlik lideri Merkel ile Sosyal Demokrat Parti lideri Schulz’u bu akşam ağırlamaya hazırlanıyor.

Deutschland l Staatsbankett in Berlin - Erdogan und Steinmeier

Bild: Dışişleri Erdoğan ziyareti için 160 bin euro ödedi 06.11.2018

Bild gazetesinin haberine göre, Erdoğan’ın Berlin ziyaretinin maliyeti 160 bin euroyu aştı. Haberde, Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle alınan güvenlik önlemleri masraflarının bu paraya dahil olmadığına dikkat çekildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Berlin | Stück der Berliner Mauer gestaltet von Thierry Noir (Gemeinfrei)

Berlin Duvarı'nın 58'inci yıldönümü: Steinmeier'den "yeni duvar" uyarısı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Berlin Duvarı'nın inşasının 58'inci yıldönümünde yaptığı konuşmada, "nefret zehrinin" mecazi anlamda "yeni duvarlar" örülmesine neden olmaması konusunda uyarıda bulundu.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  