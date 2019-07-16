Berlin Duvarı'nın 58'inci yıldönümü: Steinmeier'den "yeni duvar" uyarısı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Berlin Duvarı'nın inşasının 58'inci yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "nefret zehrinin" mecazi anlamda yeni duvarlar örülmesine neden olmaması konusunda uyarıda bulundu.

Almanya'da inşasına tam 58 yıl önce başlanan ve 1989'da yıkılan Berlin Duvarı'nın kurbanları, başkentte düzenlenen törenle anıldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, duvarın inşasının yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "nefret zehrinin" metaforik anlamda "yeni duvarlar" yaratmasına engel olunması gerektiğini belirtti.

Steinmeier, bu sözlerle Eylül ve Ekim aylarında yapılacak eyalet seçimlerinde anketlere göre oylarını artırması beklenen sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine atıfta bulunarak, seçim kampanyalarında Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden kalan mirası korku sloganlarına dönüştürmeye çalışan siyasi grupları "haince tarihi çarpıtmakla" suçladı.

Berlin Eyalet Başbakanı Müller düzenlenen anma törenine katıldı

"Özgürlük kenti Berlin"

Başkentte 2000 yılında duvar kalıntılarının arasında inşa edilen bir anıt şapelde düzenlenen törende konuşan Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ise duvarın 1961'deki inşasının ve 1989'daki yıkılışının "birbirine ait olan hatıralar olduğunu" söyledi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Müller, "Berlin'in bir özgürlük kenti olarak verdiği mesaj şudur: İnsanların özgürce yaşama iradesi asla yenilemez" dedi.

Berlin Duvarı'nın inşasına, 13 Ağustos 1961'de Walter Ulbricht'in Doğu Almanya liderliği döneminde başlandı. O dönem kent, Sovyetler Birliği, ABD, Birleşik Krallık ve Fransa'nın ayrı ayrı kontrol ettiği dört parçaya ayrılmış durumdaydı.

Doğu Alman güçleri tarafından korunan 155 kilometrelik duvarı aşmaya çalışırken en az 140 kişi hayatını kaybetti.

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DW,dpa/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe