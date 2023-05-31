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PolitikaAlmanya

Berlin, dört Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldı

3 saat önce

Moskova'nın Rusya'daki Alman personel sayısını sınırlandırma kararına misilleme olarak Alman hükümeti ülkedeki beş Rus konsolosluğundan dördününün faaliyet iznini iptal etti.

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Münih'teki Rus Başkonsolosluğu
Münih'teki Rus BaşkonsolosluğuFotoğraf: Sachelle Babbar/ZUMA Press/picture alliance

Moskova'nın Alman diplomatlara ve dil öğretmenlerine getirdiği kısıtlamalara misilleme olarak Berlin, dört Rus konsolosluğunun kapatılması kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin "Almanya'da faaliyet gösteren beş Rus başkonsolosluğundan dördünün faaliyet iznini geri çekme kararı" aldığını bildirdi.

Rusya'nın personel sayısına getirdiği sınırlama nedeniyle, Rusya'daki üç Alman konsolosluğunun faaliyetlerine son vermesi gerekmişti. Cumartesi günü çok sayıda Alman kamu görevlisinin Rusya'yı terk etmek zorunda kaldığı ortaya çıkmıştı. Rusya'nın getirdiği yeni düzenlemenin Haziran ayı başından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Personel sayısına sınırlama

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu yeni uygulama ile Rusya'daki Alman görevlilerin sayısının 350 ile sınırlandırıldığını aktardı. Sözcü, bu durumdan Büyükelçilik ve başkonsolosluklarda görevli diplomatların yanı sıra Alman okullarında ve Goethe Enstitüsü bünyesinde kültürel alanda çalışan, Almanya tarafından gönderilen personelin ve yerel çalışanların etkilendiğini söyledi.

Moskova'nın "gerginliği tırmandıracak yönde bir adım attığı" değerlendirmesini yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Gerekçesi olmayan bu kararla Alman hükümeti Rusya'daki varlığını her alanda önemli ölçüde kısıtlamak zorunda kalıyor" dedi. Sözcü, bu nedenle Kaliningrad, Yekatarinburg ve Novosibirsk'teki başkonsolosluklardaki faaliyetleri azaltmak ve Kasım'a kadar tamamen durdurmak zorunda kaldıklarını sözlerine ekledi. Sözcünün verdiği bilgiye göre, Moskova'daki Büyükelçilik ile St. Petersburg'daki Başkonsolosluk ise faaliyetlerini sürdürecek. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Alman hükümetinin hedefinin kültürel alanda çalışanların "asgari düzeyde" mevcudiyetini sağlamak ve diplomatik varlığı sürdürmek olduğunu kaydetti.

Beş konsolosluktan dördü kapatılıyor

Rusya'nın bu tutumuna "karşılık önlem" olarak Almanya'daki beş Rus başkonsolosluğundan dördünün yıl sonuna kadar kapatılmasını istediklerini ifade eden sözcü, kararın Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Çarşamba günü iletildiğini aktardı.

Rusya'nın Almanya'nın Bonn, Frankfurt, Hamburg, Leipzig ve Münih kentlerinde başkonsolosluğu bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı, hangi konsoloslukların kapatılacağının belirsiz olduğunu söyledi. Bir başkonsolosluk ile Berlin'deki Büyükelçilik ise faaliyetlerini sürdürecek. Sözcü, Rusya'da görevli diplomatik personel ile kültür alanında çalışanların sayısı hakkında ise bilgi vermedi.

Dil kursları ve sınavları durduruldu

Goethe Enstitüsü Başkanı Carola Lentz ise Rusya'nın yeni uygulaması ile Moskova, St. Petersburg ve Novosibirsk'teki Goethe enstitülerinin çalışmalarının önemli ölçüde kısıtlanacağını belirtti. Lentz, Moskova ve St. Petersburg'da faaliyetleri azaltacaklarını, Novosibirsk'teki mekanın ise tamamen kapatılacağını kaydetti. Lentz, dil kursları ve dil sınavlarının belirsiz bir tarihe kadar durdurulacağını da sözlerine ekledi.

AFP/JD,TY

 

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