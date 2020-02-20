Berlin Büyükelçisi Aydın: Hanau'daki saldırıda 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Almanya’nın Hanau kentinde iki nargile bara düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırı şüphelisi olay sonrasında 72 yaşındaki annesiyle birlikte ikamet ettikleri evde ölü olarak bulundu. Böylece yaşanan olayda toplam ölü sayısı 11 olarak kayıtlara geçti. Saldırıda hayatlarını kaybedenlerin çoğunun göçmen kökenli olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, TRT'nin Hanau'dan gerçekleştirdiği canlı yayında saldırıda 5 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth'un verdiği bilgilere göre şüpheli 43 yaşında ve Alman vatandaşı. Beuth şüphelinin annesiyle Hanau'da ikamet ettiğini belirtti. Her ikisinin de ateşli silahla vurulmuş olduğunu belirten Beuth soruşturma makamlarının evde bir de silah bulduğunu söyledi.

Hessen İçişleri Bakanı Beuth şimdiye kadar yürütülen soruşturmanın saldırının arkasında "yabancı düşmanı bir motivasyon" olduğuna işaret ettiğini belirtti. Soruşturmayı o nedenle Federal Başsavcılık üstlendi.

"Eylemi en sert şekilde kınıyorum" diyen Hessen İçişleri Bakanı Beuth "Bu özgür toplumumuza bir saldırıdır" ifadelerini kullandı. Hessen eyalet parlamentosunda bugün planlanan oturumlar da iptal edildi.

Arkasında yazı ve video görüntüsü bıraktı

Bild’in haberine göre Hanau kent merkezinde ilk saldırı Midnight adlı nargile bara gece saat 22.00 sularında düzenlendi. Saldırganın barda oturanlara rastgele ateş açtığı belirtiliyor. Habere göre aralarında bir kadının da bulunduğu beş kişi burada hayatını kaybetti. Bild'in haberine göre ölenlerin çoğu Kürt kökenli. Olay yerinin hemen yakınındaki Kurt Schumacher Meydanı’nda da bir saldırı düzenlendi ve burada da 4 kişi hayatını kaybetti.

Bild gazetesi saldırganın adının Tobias R. olduğunu ve arkasında saldırıyı üstlendiği bir yazı bıraktığını geçti. Habere göre saldırgan yazıda "Almanya’dan sınırdışı edilmesi mümkün olmayan bazı halkların yok edilmesi gerektiğini" ifade etti. Saldırganın ayrıca YouTube’a da olay öncesinde "Amerikalılara kişisel bir mesaj" adı altında İngilizce bir video yüklediği belirtiliyor. Bir ofiste kayda alınan mesajda şahıs, ABD'de gizli askeri üslerin bulunduğunu, çocukların buralarda istismar edildiğini, işkenceye uğradığını ve öldürüldüğünü söylüyor.

Alman siyasetinin gündemine oturdu

Almanya Başbakanı Angela Merkel olayla ilgili bilgi almak amacıyla Halle'deki bir etkinliğe yapacağı katılımı iptal etti. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert de olayı "korkunç bir suç" olarak niteleyerek yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da "Hanau'daki korkunç olaylar hepimize acı verdi" dedi. Maas ölenlerin yakınlarına taziye, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Almanya'daki birçok siyasi partiden saldırıyla ilgili taziye açıklamaları geliyor. Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Saskia Esken "Çok uzun süre adını koymaktan çekindik: Almanya'da sağcı terör. Şoke olduk ve yas tutuyoruz. Tüm duygularımız kurbanlar, yakınları ve arkadaşlarıyla" ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partili milletvekili Cem Özdemir "Dehşet içindeyim ve Üzgünüm. Bu korkunç olayın kurbanlarının tüm yakınlarına güç diliyorum, tüm acil durum ekiplerine ve onlara destek olan tüm insanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sol Parti Eş Genel Başkanı Katja Kipping Twitter hesabı üzerinden Türkçe, Almanca ve Kürtçe olarak "Yas tutuyoruz" diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dün gece Almanya’da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kollektif bir kanserdir."

DW, dpa / TY, EC

©Deutsche Welle Türkçe