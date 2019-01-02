Berlin: Almanya'da aşırıcılığa yer yok

Alman hükümeti, yılbaşı akşamı Bottrop ile Essen kentlerinde yabancıları hedef alan saldırı ile hafta sonunda alkollü dört sığınmacının Amberg kentindeki saldırılarını kınadı.

Alman hükümeti sözcü vekili Martina Fietz, hükümetin her iki saldırıyı da derin endişeyle not ettiğini belirterek Almanya’da aşırıcılık ve hoşgörüsüzlüğe, nereden geldiğine bakılmaksızın yer olmadığını söyledi.

Yılbaşı akşamı 50 yaşındaki bir Alman vatandaşı aracını Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bottrop ve Essen kentlerinde yılbaşını kutlayan kalabalığa sürerek aralarında çocukların da bulunduğu sekiz kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Saldırıda bir Türk kökenli Alman vatandaşı, dört kişilik Suriyeli bir aile, Suriyeli bir kız çocuğu ve Afgan bir anne ile oğlu yaralanmıştı. Soruşturmayı yürüten savcılık ile polis “hedefli bir saldırıdan” bahsederken saldırganın yabancı düşmanlığı güttüğü ve psikolojik sorunlarının olduğu ifade edildi.

KRV eyaletinin İçişleri Bakanı Herbert Reul da soruşturmayı yürüten yetkililerle yaptığı görüşmeler sonucu saldırganın gözaltı ve sorgu süreçlerinde suçu yabancı düşmanı saikle işlediğinin açıkça ortaya çıktığını belirtti. Güvenlik birimleri saldırganın aşırı sağ örgütlerle bir bağlantısının olduğuna dair bir emarenin bulunmadığını açıklarken İçişleri Bakanlığı da saldırının tek kişilik eylem olduğunu bildirdi. Saldırgan hakkında çok sayıda cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklama kararı çıkartıldı.

Alkollü sığınmacıların saldırısı

Bavyera eyaletindeki Amberg kentinde ise alkollü Afgan, Suriyeli ve İranlı dört sığınmacının hafta sonunda yoldan geçen vatandaşlara saldırması sonucunda 12 kişi yaralanmıştı. Yaşları 17 ile 19 arasında değişen saldırganlar ağır yaralama suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Amberg’de sığınmacıların yaptığı saldırılar, Almanya’da suç işleyen sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmeleri üzerine tartışmalara neden oldu. İçişleri Bakanı Horst Seehofer Amberg’deki saldırıyı kastederek, "Sığınmacılar şiddete başvurursa ülkemizi terk etmek zorunda. Var olan yasalar bunun için yeterli olmazsa, o zaman değiştirilmek zorundalar” dedi.

dpa,epd/DÇÜ,BK

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