Berlin çocuk sığınmacıları kabul etmeye hazırlanıyor

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon hükümeti, Yunanistan’daki sığınmacı kamplarında yaşayan ve özellikle korunmaya muhtaç durumdaki henüz reşit olmayan çocuk ve gençleri Almanya’ya getirmeye hazır olduklarını açıkladı.

Yaklaşık yedi saat süren koalisyon komisyonu toplantısının ardından bu sabah başbakanlıktan yapılan açıklamada, bu çocukların Almanya’ya yerleştirilmesinin bir Avrupa çözümü çerçevesinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Ege adalarında "zor insani koşullar altında" altında yaşayan, sayısı bin ile bin 500 arasında olduğu tahmin edilen sığınmacı çocukların gönüllü olacak Avrupa ülkelerine dağıtılması öngörülüyor. Söz konusu çocuklar ya ciddi bir hastalık nedeniyle acil müdahaleye ihtiyaç duyuyor ya da 14 yaşından küçük ve yanında bir yetişkin bulunmuyor. Bunların büyük bölümünü ise kız çocuklarının oluşturduğu belirtiliyor.

Berlin: Uygun oranda yardıma hazırız

Yapılan açıklamada önümüzdeki günlerde Avrupa’da "bu işe gönüllülerden oluşan bir koalisyonun" söz konusu çocukların yerleştirilmesini organize edeceği ve Almanya’nın da bu konuda "uygun bir oranda" yardımda bulunmaya hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İdlib’deki duruma da yer verildi. Burada bulunan zor durumdaki sivillere acil insani yardım ulaştırmak için "Rusya ve Türkiye uzlaşısıyla geçen hafta varılan ateşkesten" yararlanılması gerektiği kaydedildi. Bu çerçevede kullanılmak üzere Alman hükümeti ve Birleşmiş Milletler 125 milyon euro kaynak ayırdı.

Esken: Uzlaşmaya varılması uzun sürdü

SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken pazartesi günü Alman kamu televizyonu ZDF’e verdiği demeçte "Çocuklar konusunda uzlaşmaya varmamız utanç verici derecede uzun sürdü" diye konuştu. Saskia Esken, Türkiye'ye de mülteciler konusunda daha fazla maddi yardım yapılması gerektiğini söyledi. Esken "Oradaki desteğimizi de yükseltmemiz gerekecek. Kaçan ve Türkiye’nin kabul edip, barındırıp, beslediği kişilerin sayısı giderek artıyor" dedi.

Merkel-Miçotakis görüşmesi

Koalisyon ortakları, Yunanistan'a AB dış sınırlarını koruma konusunda da "destek ve dayanışma" sözü verdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Pazartesi günü Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek. Görüşmede sığınmacılar konusunun gündemin başlıca maddesi olması bekleniyor.

AFP,dpa / BW,JD

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