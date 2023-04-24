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Çin'in Paris Büyükelçisi Lu
Lu ŞayıFotoğraf: Gao Jing/Xinhua News Agency/picture alliance
PolitikaAvrupa

Berlin: Çin Büyükelçisi sınırı aştı

52 dakika önce

Alman hükümetinin temsilcisi Michael Roth, Çin Büyükelçisi'nin eski Sovyet ülkelerinin egemenliğine ilişkin açıklamasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi. Çin'den de konuya ilişkin açıklama geldi.

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Almanya Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Michael Roth, Fransa'da görev yapan Çin Büyükelçisi'nin Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsız olan ülkelerin egemenliğinin uluslararası hukukta dayanağının olmadığı yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Roth, bu açıklamasıyla Ukrayna'nın da egemenliğini tartışmaya açan Çin Büyükelçisi Lu Şayı'nın "kesinlikle sınırı aştığını" ve "devletler hukukunu sorguladığını" söyledi.

Baltık ülkelerinden Çin Büyükelçisi'nin Fransa'da "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönünde talepler geldiğini belirten Roth, bu talebe Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 80'den fazla milletvekilinin de destek verdiğini kaydetti.

Almanya Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Michael Roth
Michael RothFotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Çin hükümeti de gelen eleştirilere ilişkin yaptığı açıklamada, Pekin'in eski Sovyet ülkelerinin bağımsızlığını bir değişiklik olmadan tanımaya devam ettiğini duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "Çin, eski Sovyet ülkelerinin konumuna ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından egemenliklerine saygı duyar" ifadelerini kullandı.

Sözcü, gazetecilerin soruları üzerine Çin'in "Ukrayna'yı da egemen bir ülke olarak" değerlendirdiğini söyledi. 

Tartışmalara neden olan Çin Büyükelçisi ne dedi?

Büyükelçi Lu Şayı, Cuma akşamı Fransa'da LCI televizyonunda katıldığı bir programda, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsız olan Doğu Avrupa ülkelerinin egemenlik haklarını sorgulayan ifadeler kullandı. Lu, bu ülkelerin "uluslararası hukuk çerçevesinde etkin bir statüye sahip olmadığını, zira bunların egemen devlet olma statüsünü onaylayan uluslararası bir anlaşmanın bulunmadığını" söyledi.

Söyleşide Çin Büyükelçisi'ne Kırım'ın Ukrayna'ya ait olup olmadığı sorusu da yöneltildi. Büyükelçi Lu da, "Soruna nasıl baktığınıza bağlı. Ortada bir tarih var. Kırım en başta Rusya'ya aitti" yanıtını verdi.

Çin Büyükelçisi'nin sözleri sadece Ukrayna'yı değil, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsız olan Estonya, Litvanya ve Letonya gibi AB üyelerini de kapsıyor.

 

dpa,Reuters / HS,ET

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