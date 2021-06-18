Berkin Elvan davasında karar: 16 yıl 8 ay

Taksim Gezi Parkı protestolarının sürdüğü dönemde polisin attığı bir gaz fişeğiyle 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili davada karar açıklandı.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne neden olan sanık polis F.D., "olası kasıtla adam öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çaptrıldı, ardından cezası 16 yıl 8 aya indirildi.

Tutuklama kararı almayan mahkeme, Yargıtay tarafından cezanın onanmasına kadar F.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Davanın geçmişi

Elvan Ailesi'nin avukatları 25 Haziran 2013'te polislerle ilgili "kasten adam öldürme" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan suçlamayı "zor yetkisine ilişkin sınırın aşılması" olarak değiştirerek kabul etmiş ve ardından soruşturma başlatılmıştı.

Altı savcı değiştirerek devam eden soruşturma 20 Aralık 2016'da tamamlanmıştı. İddianamede "şüpheli" olarak yer alan polis memuru F.D.'nin "olası kasıtla adam öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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DW/HS,JD

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