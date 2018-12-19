Berger: Suriyelilerin dönüşü için koşullar oluşmadı  

AB Delegasyonu Türkiye Temsilcisi Christian Berger, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye ile yürütülen işbirliğinin ayrıntılarından, OHAL sonrası AB’nin Türk hükümetinden beklentilerine kadar Ankara-Brüksel hattında yaşananlara ilişkin DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

Mülteciler konusunda Türkiye ile işbirliğinin AB için "vazgeçilmez" olduğu mesajı veren Berger, bu işbirliği sayesinde Avrupa’ya yönelik yasa dışı göçün ve Akdeniz ile Ege’de yaşanan ölümlerin ciddi oranda azaldığını söyledi. Berger, 2015 ve 2016’da Akdeniz ve Ege’de yaşamını yitirenlerin sayısı binin üzerindeyken, 2018’de bu sayının yüzün altına düştüğüne dikkat çekti ve “İnsan kaçakçıları ile mücadelede Türkiye ile işbirliğimiz hepimizi memnun eden sonuçlar veriyor” dedi.

3 milyar euro yolda

Türkiye'nin Suriyeli mültecilere "açık kapı politikası" uygulamasını büyük takdirle karşıladıklarını ve onlara sunulan hizmetlere desteği aksatmayacaklarını anlatan Berger, hem resmi makamlarla hem de sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde olduklarını söyledi. Sadece okul, hastane yapımı gibi temel gereksinimlere odaklanmadıklarını anlatan Berger, “Öğretmenlerin eğitimine, Türkçe kurslarına, öğrencilerin okula taşınmasına ve okulda verilen yemeklere de destek veriyoruz” dedi. Berger, eğitim alanındaki bu anlayışlarını sağlık alanına da yansıttıklarını kaydetti.

Berger’in verdiği bilgiye göre AB, Suriyeli mülteciler için açtığı sağlık kliniklerinin yanı sıra önümüzdeki günlerde biri Kilis’te, diğeri de Hatay’da olmak üzere iki devlet hastanesi inşa edecek. Berger, “Önümüzdeki aylar ve yıllar içinde yeni bir üç milyar euroluk desteğimiz gelecek” dedi.

AB, 2016'da Suriyeli mültecilere yardım edilmesi için Türkiye’ye 3 milyar euro ödenmesini kararlaştırmıştı. AB, bu yardımın uygun bir şekilde kullanılması durumunda bir 3 milyar euro daha yardım yapacağına dair Ankara’ya taahhütte bulunmuştu.

"Geri dönüş koşulları oluşmadı”

2011’de patlak veren Suriye iç savaşından kaçanlara kapılarını açan Türkiye son dönemde Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne odaklanmış durumda. Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği askeri operasyonların ardından 260 bin Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü açıklamıştı. Öte yandan Suriyeli mülteciler için açılan kampların kapatılmasına dönük hükümetin çalışmaları da sürüyor. Kamplarda sadece çalışamayacak ve kendine bakamayacak kişilerin kalmasına izin veriliyor.

Mültecilerin geri dönüş kararını kendilerinin vereceğine dikkat çeken Christian Berger ise geri dönüş koşullarının oluşmadığına dikkat çekiyor. Berger, “Bugün herkes bir konuda hemfikir. Birleşmiş Milletler de aynı şeyi söylüyor, biz de. Suriye'deki şartlar halen çok sayıda insanın geri dönmesi için elverişli değil” diyor. Berger bu yüzden önümüzdeki süreçte Türkiye’deki Suriyelilerin meslek edinmelerine dönük projelerin artırılacağını belirtiyor.

"Türkiye'den reform bekliyoruz”

Christian Berger, OHAL sonrası Türkiye’deki gelişmeleri de yakından izlediklerine dikkat çekti. Türkiye’nin reform performansının AB üyeliği ile doğrudan ilgisini vurgulayan Berger, “Demokratik kurumların varlığı, hukukun üstünlüğü ve temel hakların desteklenmesi, azınlık haklarının korunması AB üyeliğine giden yolun temel taşları. OHAL’in kaldırılmasından memnuniyetimizi duyurduk. Şimdi de, reform çalışmalarının devamının gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

Büyükelçi Berger, Ankara-AB hattında yürüyen diyalogdan zaman zaman “Türkiye’ye vize serbestisi geliyor” gibi net mesajlar çıkartılamayacağını da vurguladı. “Vize serbestisi, son derece teknik ve karmaşık bir konu” diyen Berger, Ankara’nın bu serbestliğe ulaşması için henüz gerekli kriterleri tamamlamadığını dile getirdi.

Hilal Köylü / Ankara

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