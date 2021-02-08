Berberoğlu hakkında hazırlanan fezlekeye itiraz etti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilen Enis Berberoğlu, fezlekeye itirazda bulundu. Berberoğlu'nun avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, hazırlanan fezlekenin hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu belirtilerek "9 Şubat 2021 tarihli fezlekenin hukukun temel ilkelerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle keyfilik içeren, müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan işbu fezlekenin bila ikmal iadesinin istenerek usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir" denildi.

Usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenerek TBMM'ye gönderilmesi istenen dilekçede, 2016 yılından beri süren yargılamada evrensel hukuk kurallarının, anayasal ilkelerin, ceza yargılamasındaki usul ve esasların birçok kez ihlal edildiği de vurgulandı.

Dilekçede, sunulan fezlekede Berberoğlu'nun "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan yargılamaya devam edilmesi gerektiğinin ifade edildiği, ancak Berberoğlu hakkındaki suçun "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı, Yargıtay'ın da bunu onadığı belirtildi. Dilekçede, lehe verilen kararın aleyhe döndürülemeyeceği vurgulanarak Berberoğlu'nun sadece "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılanabileceği kaydedildi.

Şentop'tan Berberoğlu açıklaması

Öte yandan AYM'nin Berberoğlu hakkında verdiği "hak ihlali" kararının TBMM'ye ulaştığını söyleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk değerlendirmeyi yapacaklarını, ancak Berberoğlu'na milletvekilliklerinin nasıl verileceği konusunda açık bir hüküm bulunmadığını söyledi. TBMM'deki bir sergi açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, kararı genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceklerini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Gazetecilerin "Berberoğlu şu anda vekil mi?" sorusuna da Şentop, "Onu daha şimdi söyleyemiyorum. Meclis'in bir işlem yapması gerek. Hukukçu arkadaşlarla konuşacağız" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski CHP milletvekili Berberoğlu'nun, AYM'nin daha önce verdiği hak ihlâli kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine yaptığı ikinci başvuruyu 21 Ocak'ta görüşmüş ve yüksek mahkeme kararını yineleyerek oy birliğiyle "hak ihlâli var" demişti

Bunun üzerine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Şubat'ta Berberoğlu için Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği "hak ihlali" hükmüne uyulmasına karar verdi. AYM'nin kararının bağlayıcı olduğunu vurgulayan mahkeme heyeti, Berberoğlu'nun yeniden yargılama talebinin kabulüyle infazın durdurulmasına ve Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 20 Eylül 2018 tarihli kararının kesinleşmiş olması nedeniyle Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararı verildiğinden "kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına" hükmetti.

Berberoğlu'nun hukuk mücadelesi

Berberoğlu, MİT TIR'larının durdurulması görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde 20 eylül 2018'de onanmıştı. Onama üzerine milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararı verilmişti. Kararı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti. Mahkemenin AYM kararına uymaması üzerine Berberoğlu'nun avukatları, AYM'ye yeniden başvuruda bulunmuştu.

DHA,DW/HS,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe