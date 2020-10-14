 Berberoğlu 14. Ağır Ceza′nın kararına itiraz etti | TÜRKİYE | DW | 15.10.2020

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TÜRKİYE

Berberoğlu 14. Ağır Ceza'nın kararına itiraz etti

Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatı, AYM kararını tanımayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek yeniden yargılama istedi.

Enis Berberoğlu korona önlemleri çerçevesinde cezaevinden çıkmıştı

Enis Berberoğlu korona önlemleri çerçevesinde cezaevinden çıkmıştı

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararını tanımayarak milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararda direnmesi İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM'nin  kararını tanımamasına itiraz ederek yeniden yargılama istedi.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası vermişti.

Berberoğlu hakkındaki yargı sürecinin başlangıcı

14 Haziran 2017’de Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan "MİT TIR'ları" haberiyle ilgili olarak Enis Berberoğlu hakkında "Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlamasıyla açılan davada İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi 25 yıl hapis cezası verdi.

Bunun üzerine Berberoğlu, 14 Haziran 2017'de tutuklandı. Bu hüküm, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından 9 Ekim 2017'de bozuldu. Bozma kararında İstinaf Mahkemesi "Sırrın daha önce ifşa edildiğinin kabulü halinde gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama suçunun unsurlarının oluşmayacağını" belirtti.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf Mahkemesinin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak dosyayı iade etti.

Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez Enis Berberoğlu'na "casusluk" suçundan değil, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 13 Şubat 2018’de 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

Bu kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı temyiz etti. Savcılık, Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması talepli temyiz dilekçesini Yargıtay'a gönderdi. Dilekçede, Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi

Berberoğlu, 24 Haziran Milletvekilliği Seçiminde yeniden CHP İstanbul Milletvekili seçilince, yargılamanın durdurulması talebiyle Yargıtay'a başvuru yaptı. Başvuru 20 Temmuz'da reddedildi. Fakat Yargıtay 20 Eylül 2018'de Haziran seçiminde yeniden CHP İstanbul Milletvekili seçilen ve tutuklu bulunan Enis Berberoğlu hakkında verilen cezanın infazının, yasama dokunulmazlığı gerekçesiyle durması istemini kabul etti ve Berberoğlu'nun tahliye edilmesine hükmetti. Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda4 Haziran 2020'de okunarak milletvekilliği düşürüldü. Ertesi gün gözaltına alındı ve yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkartıldı.

AYM, 25'inci, 26'ıncı ve 27'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine karar verdi. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi AYM'nin yerindelik denetimine girdiğini ileri sürerek kendi kararında direnmişti.

ANKA/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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