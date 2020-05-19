Belgrad'daki korona protestosunda göstericiler polisle çatıştı

Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in koronavirüs kriz yönetimine karşı protestolar çarşamba akşamı da devam etti. Başkent Belgrad’da polis göstericilere gözyaşartıcı gazla müdahale ederken göstericiler de polise taş ve havai fişek attı. Olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

Gösterilere Vucic’in Cuma gününden Pazartesi gününe kadar geçerli olmak üzere dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesi neden oldu. Protestolar üzerine Vucic Belgrad'da daha sert korona tedbirleri alınacağını belirterek kriz yönetiminin “sokağa çıkma yasağının olmaması gerektiği fikrine vardığını” ifade etti.

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, Belgrad'daki gösterilerde 10 polisin yaralandığını, bir polis memurunun her iki bacağının da kırıldığını söyledi. Göstericiler arasında kaç yaralı olduğuna dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. N1 televizyon kanalı hastanelerden aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde 19 polisin ve 17 göstericinin yaralandığını geçti.

Sırbistan’ın Novi Sad, Niş, Kragujevac gibi diğer kentlerinde de protesto gösterileri düzenlendiği belirtiliyor.

Polis şiddeti tartışma konusu oldu

Muhalif Sırp siyasetçi Bosko Obradovic, N1’e yaptığı açıklamada polisin kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Beta haber ajansı da bir muhabirinin polis şiddetine maruz kaldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Vucic, göstericiler için “faşistler” tanımlaması yaparak “olaylara yabancı istihbarat servislerinin de müdahil olduğunu” söyledi.

Sırbistan’da muhalefet Vucic’i otoriter bir yönetim izlediği gerekçesiyle eleştiriyor. Ülkede 21 Haziran tarihinde yapılan seçimleri birçok siyasi parti boykot etmiş, Vucic’in Sırp İlerleme Partisi seçimden açık bir zaferle ayrılmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic

Göstericiler Cumhurbaşkanı Vucic’in istifasını talep ediyor. Birçok kişi de Vucic'e koronavirüs salgınıyla mücadelede kısıtlamaları parlamento seçimleri nedeniyle çok hızlı bir biçimde gevşettiği ve pandemide ikinci dalganın oluşmasına neden olduğu suçlaması yöneltiyor.

Sırbistan'da muhalefet polisin gösteriler sırasında orantısız güç uyguladığını ileri sürüyor. N1 televizyonuna yansıyan görüntülerde Sırp polisinin bir bankta barışçıl bir biçimde oturan kişilere copla saldırdığı görüldü. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic de göstericilerin “şiddet yoluyla püskürtüldüğünü” belirterek insan hakları ihlalleri yaşanmış olmasından "ciddi endişe” duyduğunu ifade etti. Vucic ise şiddet olaylarının münferit polis memurlarından kaynaklandığını ve sorumlulardan hesap sorulacağını belirtti.

Sırbistan’da Salı günü pandeminin başlamasından bu yana bir gün içinde koronavirüsten en yüksek can kaybı meydana gelmiş ve 24 saat içinde 13 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede vaka sayısı yaklaşık 17 bin olarak kayıtlara geçerken şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı da 340’a ulaştı. Ancak hükümete pandeminin boyutlarını olduğundan küçük yansıttığı ve sayıları olduğundan küçük açıkladığı eleştirisi yöneltiliyor.

Mart ayında hükümet ülke çapında katı sokağa çıkış kısıtlamaları koymuş ancak bu uygulamalara Haziran ayında son verilmişti.

AFP / EC, HS

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