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Belgeselciler neden tutuklanıyor?

9 saat önce

Sibel Tekin belgesel çekimi sırasında polis aracını görüntülediği için gözaltına alınarak tutuklandı. Toplumsal belleğin oluşmasında önemli rolleri olan belgeselciler baskılara maruz kalıyor.

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Türkiye'de toplumsal belleğin oluşmasında önemli rol üstlenen belgeselcilere yönelik baskı ve engellemeler artıyor. Haklarında dava açılan ya da sansüre uğrayan çok sayıda belgesel yapımcısı var. 

Son olarak tutuklanan Sibel Tekin'in yanı sıra, Gezi direnişini belgelemek isteyen sinemacı Çiğdem Mater, hayata geçirmediği bu fikrinden dolayı 18 yıl hapse mahkum edildi. Bir başka belgeselci Mine Özerden de Gezi davasında 18 yıl hapis cezası aldı. 

Çözüm süreci sona erdikten sonra Kürt sorununa odaklanan sinemacı ve belgeselcilerin üzerindeki baskı da artmış durumda. Bahoz ve Zer filmlerinin yönetmeni Kazım Öz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla yargılandı ve Eylül 2020'de delil yetersizliğinden beraat etti.

Yönetmen Veysi Altay ise, Kobani'de IŞİD'e karşı verilen mücadelede yer alan üç kadının hikâyesine odaklanan 2015 yapımı Nû Jîn (Yeni Yaşam) belgeseli nedeniyle yargılandı.

Ayrıntılar haberimizde...

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