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Fotoğraf: Hilal Köylü/DW
Hukuk ve AdaletTürkiye

Belgesel yönetmeni Sibel Tekin tutuklandı

51 dakika önce

Ankara'da yaz saati uygulamasıyla ilgili bir çekim sırasında gözaltına alınan belgesel yönetmeni Sibel Tekin'in "örgüt üyeliği" gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

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Ankara'da yaz saati uygulamasıyla ilgili bir çekim sırasında polis aracının görüntüye girdiği gerekçesiyle yapılan şikayet üzerine cuma günü gözaltına alınan belgesel yönetmeni Sibel Tekin'in tutuklandığı bildirildi. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Tekin'in "örgüt üyeliği"  gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı. Tekin, Sincan Cezaevi'ne götürüldü.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin aktardığına göre, Sibel Tekin Cuma günü, yaz saati uygulamasıyla ilgili bir belgesel için Ankara Tuzluçayır'da çekim yaparken aracı görüntülenen polislerin şikâyeti sonucu gözaltına alındı. Belgeselci Tekin'in evinde sabaha karşı arama yaparak evdeki dijital malzemelere, görüntü arşivlerine el koyan polise ek gözaltı süresi verildi.  Tekin'in, savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde sevk edildiği mahkeme tarafından "örgüt üyeliği" gerekçesiyle tutuklandığı açıklandı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Belgeselci Sibel Tekin sabaha karşı evine yapılan baskın ile gözaltına alındı. Henüz avukatı ile görüştürülmeyen Tekin'in neden gözaltına alındığı bilinmiyor. Sibel Tekin'in yaz saati uygulamasıyla ilgili belgesel için Tuzluçayır'da çekim yaparken aracı görüntülenen polislerin şikayeti sonucu gözaltına alındığı öğrenildi. Yoldaki polis aracının görüntüye girdiğinin bildirilmesi üzerine Tekin, gece yarısı evinden gözaltına alındı. Sibel Tekin'in gözaltı süresi, emniyetin talebi üzerine el konulan dijital materyallerin incelenmesi için 24 saat uzatıldı. Ev baskınında Tekin'e ait iki bilgisayar, belgesel arşivinin olduğu CD ve hard diskler ile kamerasına el konulmuştu. Savcılık sorgusu tamamlanan Sibel Tekin, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sibel Tekin tutuklandı. Sibel Tekin’in 'örgüt üyeliği' şüphesiyle tutuklandığı öğrenildi."

Tekin, Tekel Grevi, Gezi Parkı eylemleri, 10 Ekim'in de aralarında olduğu çok sayıda konuda belgesel hazırlamıştı.

MLSA'nın verdiği bilgiye göre, gazeteciler Sinan Aygül ve Sibel Tekin'in bu hafta tutuklanmasının ardından 18 Aralık 2022 itibariyle Türkiye'de en az 66 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde tutuklu veya hükümlü olarak bulunuyor.

ANKA,DW/BÖ,JD

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