 Belediye başkanlarından G20 ülkelerine çağrı | YAŞAM | DW | 31.10.2018

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YAŞAM

Belediye başkanlarından G20 ülkelerine çağrı

Buenos Aires'teki Urban 20 Konferansı'nda Paris İklim Anlaşması'na uyulması talep edildi. Dünya metropollerinin temsil edildiği buluşmada G20'nin küresel ısınmayı önleyici tedbirleri arttırmayı geciktirmemesi istendi.

Indonesien Dürre | Jatigede Reservoir (Reuters/W. Kurniawan)

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Karadeniz’de bulunan gemi batıkları, oksijen azlığı nedeniyle uzun süre bütünlüğünü koruyor. Bu arkeologlar için bulunmaz bir nimet olsa da deniz biyologları, ekolojik dengenin tehdit altında olduğu uyarısını yapıyor. (28.10.2018)

Dünyanın 34 büyük kentinin belediye başkanları G20 devlet ve hükümet başkanlarına ikilim değişikliğine karşı daha fazla mücadale etme çağrısı yaptı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Urban 20 Konferansı'nın kapanış bildirisinde Paris İklim Anlaşması'nın eksiksiz ve en kısa zamanda uygulanması gerektiği belirtildi. Sanayi ülkeleriyle genç sanayi ülkelerinden oluşan G20'den fosil yakıt kullanımına son verilmesi için şehir yönetimleriyle işbirliği yapmaları talep edildi.

2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması'nda atmosferdeki ısınmanın yüzde 2'nin altında tutulması ve mümkünse yüzde 1,5 ile sınırlandırılması öngörülüyor.

Metropoller girişimi Urban 20 ilk kez G20 zirvesinden önce düzenlendi. G20 zirvesi için liderler 30 Kasım ile 1 Aralık tarihlerinde Buenos Aires'te buluşacaklar.

Büyük belediyeler buluşmasında New York, Paris, Berlin, Hamburg Londra, Amsterdam, Roma, Madrid, Pekin, Tokyo, Seul, Cakarta, Meksiko, Sao Paulo ve ev sahibi Buenos Aires temsil edildi. G20 üyelerinden Rusya ve Türkiye'den buluşmaya katılan olmadı.

  • LED bulb (DW/Gero Rueter)

    İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

    1. Ampulleri değiştirin

    Şık bir lamba mı satın aldınız? Onu verimli ampullerle kullanın. Bu, uzun vadede fark yaratan küçük eylemler arasında. Doğrusunu söylemek gerekirse çok fazla çaba da gerektirmiyor. Bazı LED ampuller, geleneksel ampullere göre yüzde 90 oranında daha az tüketiyor.

  • Woman hanging clothes in Lebanon (picture-alliance/AP/Hussein Malla)

    İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

    2. Çamaşırları asarak kurutun

    Bu, soğuk ya da yağışlı ülkelerde zor olabilir. Ancak bu tür zorluklar iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşılaştırıldığında hiçbir şey değil.

  • Recycling containers (Fotolia/TrudiDesign)

    İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

    3. Geri dönüşüm

    Geri dönüşüm, dünyanın dört bir yanındaki binlerce insan için normal bir davranış haline geldi. Kesinlikle dünyayı daha iyi bir yer yapmaya yardımcı oluyor. Ancak bu maalesef yeterli değil.

  • Washing machine (Fotolia/Kzenon)

    İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

    4. Soğuk suyla çamaşır yıkayın

    Kıyafetlerinizin sıcak suyla yıkandığında çekmesinden endişe duyuyor musunuz? Soğuk suyla çamaşır yıkamanız için bir başka neden daha: Su ısıtıcıyı kullanmayacak olmanız daha az sera gazı emisyonu üretilmesini sağlayacaktır.

  • Volvo V60 Plug-in-Hybrid (picture-alliance/Photoagency Interpress)

    İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

    5. Hibrid araç kullanın

    Aracınızdan tamamen kurtulmaya hazır oluncaya kadar bir hibrid otomobile geçebilirsiniz. Ancak dikkat: Aracın ihtiyacı olan elektrik, muhtemelen hala kirli fosil yakıtlardan geliyor.

  • The Simpsons Lisa the Vegetarian (FOX BROADCASTING/The Simpsons)

    İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

    6. Vejetaryen beslenmeye geçin

    Sığır eti üretimi, dünya genelinde tropikal ormanların azalmasının en büyük sebeplerinden biri. Ardından soya üretimi geliyor. Soya, hayvanları beslemek için üretiliyor. Et ağırlıklı beslenmenin sebep olduğu karbon salınımı vejetaryen beslenmenin neredeyse iki katı. Yediğiniz et miktarını azaltmak bile fark yaratıyor.

  • China wind power (Getty Images/AFP/L. Jin)

    İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

    7. Yeşil enerji satın alın

    Yenilenebilir enerjiler son zamanlarda revaçta ancak yine de büyük oranda kömür gibi fosil yakıtlara bağımlıyız. Almanya gibi ülkelerde enerji sağlayıcınızı kendiniz seçebiliyorsunuz. Bunlardan bazıları yenilenebilir enerjilerden kaynak sağlıyor.

  • Virgin Boeing 737-8FE (picture-alliance/P. Mayall)

    İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

    8. Bir Atlantik ötesi uçuşunuzu iptal edebilirsiniz

    İklim değişikliğiyle mücadelede havayolu taşımacılığı büyük bir zorluk. Siyasiler uçuşların iklime olan etkisini azaltmanın yollarını araştırıyor. Ancak bu arada siz de uçak bileti almadan önce iki kez düşünmeye başlayabilirsiniz. Özellikle Atlantik ötesi uçuşlar için.

  • 200 years of bike (picture-alliance/akg-images)

    İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

    9. Otomobil kullanmayın

    Aracınızdan kurtulmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için yapabileceğiniz ikinci en etkili eylem. Hem bisiklet kullanmak formunuzu korumanıza da yardımcı olur!

  • Newborn babies (picture-alliance/dpa/W. Grubitzsch)

    İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

    10. Bir çocuk daha az yapın

    Araştırmaya göre sanayi ülkelerindeki her doğum, mevcut tüketen ve kirleten insan sayısına eklendiğinden gezegenimiz için yapılabilecek en büyük kötülük. Ancak bu maddeyle birlikte diğer 9 eylemi şimdiden yapmaya başlarsanız çocuklarınız daha iyi bir dünyada yaşayabilir.


DW, dpa/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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