Belediye başkanlarından G20 ülkelerine çağrı

Dünyanın 34 büyük kentinin belediye başkanları G20 devlet ve hükümet başkanlarına ikilim değişikliğine karşı daha fazla mücadale etme çağrısı yaptı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Urban 20 Konferansı'nın kapanış bildirisinde Paris İklim Anlaşması'nın eksiksiz ve en kısa zamanda uygulanması gerektiği belirtildi. Sanayi ülkeleriyle genç sanayi ülkelerinden oluşan G20'den fosil yakıt kullanımına son verilmesi için şehir yönetimleriyle işbirliği yapmaları talep edildi.

2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması'nda atmosferdeki ısınmanın yüzde 2'nin altında tutulması ve mümkünse yüzde 1,5 ile sınırlandırılması öngörülüyor.

Metropoller girişimi Urban 20 ilk kez G20 zirvesinden önce düzenlendi. G20 zirvesi için liderler 30 Kasım ile 1 Aralık tarihlerinde Buenos Aires'te buluşacaklar.

Büyük belediyeler buluşmasında New York, Paris, Berlin, Hamburg Londra, Amsterdam, Roma, Madrid, Pekin, Tokyo, Seul, Cakarta, Meksiko, Sao Paulo ve ev sahibi Buenos Aires temsil edildi. G20 üyelerinden Rusya ve Türkiye'den buluşmaya katılan olmadı.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 1. Ampulleri değiştirin Şık bir lamba mı satın aldınız? Onu verimli ampullerle kullanın. Bu, uzun vadede fark yaratan küçük eylemler arasında. Doğrusunu söylemek gerekirse çok fazla çaba da gerektirmiyor. Bazı LED ampuller, geleneksel ampullere göre yüzde 90 oranında daha az tüketiyor.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 2. Çamaşırları asarak kurutun Bu, soğuk ya da yağışlı ülkelerde zor olabilir. Ancak bu tür zorluklar iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşılaştırıldığında hiçbir şey değil.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 3. Geri dönüşüm Geri dönüşüm, dünyanın dört bir yanındaki binlerce insan için normal bir davranış haline geldi. Kesinlikle dünyayı daha iyi bir yer yapmaya yardımcı oluyor. Ancak bu maalesef yeterli değil.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 4. Soğuk suyla çamaşır yıkayın Kıyafetlerinizin sıcak suyla yıkandığında çekmesinden endişe duyuyor musunuz? Soğuk suyla çamaşır yıkamanız için bir başka neden daha: Su ısıtıcıyı kullanmayacak olmanız daha az sera gazı emisyonu üretilmesini sağlayacaktır.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 5. Hibrid araç kullanın Aracınızdan tamamen kurtulmaya hazır oluncaya kadar bir hibrid otomobile geçebilirsiniz. Ancak dikkat: Aracın ihtiyacı olan elektrik, muhtemelen hala kirli fosil yakıtlardan geliyor.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 6. Vejetaryen beslenmeye geçin Sığır eti üretimi, dünya genelinde tropikal ormanların azalmasının en büyük sebeplerinden biri. Ardından soya üretimi geliyor. Soya, hayvanları beslemek için üretiliyor. Et ağırlıklı beslenmenin sebep olduğu karbon salınımı vejetaryen beslenmenin neredeyse iki katı. Yediğiniz et miktarını azaltmak bile fark yaratıyor.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 7. Yeşil enerji satın alın Yenilenebilir enerjiler son zamanlarda revaçta ancak yine de büyük oranda kömür gibi fosil yakıtlara bağımlıyız. Almanya gibi ülkelerde enerji sağlayıcınızı kendiniz seçebiliyorsunuz. Bunlardan bazıları yenilenebilir enerjilerden kaynak sağlıyor.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 8. Bir Atlantik ötesi uçuşunuzu iptal edebilirsiniz İklim değişikliğiyle mücadelede havayolu taşımacılığı büyük bir zorluk. Siyasiler uçuşların iklime olan etkisini azaltmanın yollarını araştırıyor. Ancak bu arada siz de uçak bileti almadan önce iki kez düşünmeye başlayabilirsiniz. Özellikle Atlantik ötesi uçuşlar için.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 9. Otomobil kullanmayın Aracınızdan kurtulmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için yapabileceğiniz ikinci en etkili eylem. Hem bisiklet kullanmak formunuzu korumanıza da yardımcı olur!

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 10. Bir çocuk daha az yapın Araştırmaya göre sanayi ülkelerindeki her doğum, mevcut tüketen ve kirleten insan sayısına eklendiğinden gezegenimiz için yapılabilecek en büyük kötülük. Ancak bu maddeyle birlikte diğer 9 eylemi şimdiden yapmaya başlarsanız çocuklarınız daha iyi bir dünyada yaşayabilir.



DW, dpa/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe