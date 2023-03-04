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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - (30.01.2023)
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Belediye Başkanlarından Akşener'e yanıt: Aynı çizgideyiz

1 saat önce

Yavaş ve İmamoğlu'ndan, yaptığı sert açıklamaların ardından kendilerini adaylığa çağıran Akşener'e yanıt geldi. İki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceklerini vurguladı.

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Cuma günü gerçekleştirdiği basın toplantısında altılı masanın diğer üyelerine sert eleştirilerde bulunduktan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adaylık için "göreve çağıran" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e belediye başkanlarından yanıt geldi. İki belediye başkanı da Cumhurbaşkanlığına aday olmayacaklarını açıkladı.

CHP'nin Ankara'daki genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya gelen İBB Başkanı İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı etiketleyerek yaptığı Twitter paylaşımında, Millet İttifakı'nın halka çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceğine inancını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ise İmamoğlu'yla eş zamanlı yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir" ifadelerini kullandı: 

Akşener ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ret oyu verdiklerini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "bir dayatmaya mecbur bırakıldıklarını" öne sürmüştü. Partisinin, "yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında uzun süredir Erdoğan'a karşı açık ara kazandığını gördükleri" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gündeme getirdiğini ifade eden Akşener, Yavaş ve İmamoğlu'na çağrıda bulunarak, "Milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife reddedilemez, görmezden gelinemez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Bu saatten sonra bizlere düşen bir seçim yapmaktır. Ya şanlı mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik hikayede figüranlık yapacağız. Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız" diye konuşmuştu.

CHP genel merkezindeki toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de mesajında, "Gençlerimizin hayal kurabildiği, tüm farklılıkların zenginliğe dönüştüğü, düşüncelerin özgürlükle yeşerdiği, doğanın zulüm görmediği bir gelecek çok yakın" söyleminde bulundu:

Adana'nın CHP'li büyükşehir belediye başkanı Zeydan Karalar ise, genel başkanına destek vererek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu adalet yürüyüşünde asla yalnız bırakmayacağız. Millet Ittifakı'nın bir ve beraber olmasını diliyoruz" mesajını paylaştı:

 

DW / SÖ,ET

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