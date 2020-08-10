Belarus'taki protestolarda bir kişi hayatını kaybetti

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimini sandık çıkış anketi sonucuna göre ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından ülke genelinde on binlerce kişi sokağa çıktı. Polis göstericilere sert şekilde müdahale etti. Başkent Minsk'te güvenlik güçleri protestoculara karşı TOMA, plastik mermi ve sis bombası kullandı.

İnsan hakları örgütü Viasna'dan yapılan açıklamaya göre, polis aracının çarptığı bir kişi hayatını kaybetti, çıkan olaylar sırasında pek çok kişi ise yaralandı.

Viasna temsilcisi Valentin Stefanoviç "En az 120 kişi gözaltına alındı. Ancak bunlar ilk veriler" diye konuştu. Yaralı ve gözaltı sayıları konusunda henüz resmi açıklama ise yapılmadı.

Seçimlerle ilgili kesin olmayan ilk resmi sonuçların ise bugün açıklanması bekleniyor. Ancak yaşanan gerginliğin ardından açıklamanın saati henüz kesinlik kazanmış değil. Devlet Başkanı Lukaşenko seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmazken, İçişleri Bakanlığı'nda bir kriz toplantısı düzenlendi.

Lukaşenko'nun yüzde 80'lik oy oranıyla kazandığı açıklandı

Belarus’taki seçimleri seçim kurulunun yaptığı açıklamaya göre yüzde 80,2'lik oy oranıyla Lukaşenko kazandı. Muhalefetin adayı Svetlana Tihanovskaya'nın oy oranı ise yüzde 9,9 olarak duyuruldu. Yaklaşık 6 milyon 800 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere katılım oranı ise yüzde 84 olarak açıklandı.

Aleksandr Lukaşenko

"Gerçeklikten çok uzak"

Muhalefetin devlet başkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya'nın sözcüsü Anna Krasulina "Böylesi bir seçim sonucu kabul edilemez" diye konuştu. Resmi tahminlere göre Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini aldığından yola çıkıldığına dikkat çeken Krasulina "Bu, gerçeklikten çok uzak" diye konuştu.

Kamu yayın organlarında yer verilen açıklamalarda dün gece yaşanan olayların kontrol altına alındığı, göstericilerin dağıldığı belirtildi. Ülke genelindeki birçok kentte düzenlenen protesto gösterilerinde kaç kişinin gözaltına alındığı ile ilgili açıklama ise yapılmadı. İnsan hakları örgütü Viasna'dan yapılan açıklamada ise dün gece sadece Minsk'te 50'den faza göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi.

dpa, BW/EC

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