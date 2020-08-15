 Belarus′ta sular durulmuyor | DÜNYA | DW | 23.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Belarus'ta sular durulmuyor

Belarus'ta 26 yıldır iktidarda olan Aleksandr Lukaşenko'nun istifasını isteyen muhalifler başkent Minsk'te yine protesto gösterisi düzenledi. Rusya ise Lukaşenko'ya destek çıkıyor.

default

Belarus'ta, 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığı gerekçesiyle başlayan protestolar pazar günü de devam etti.

Başkent Minsk'te bulunan Bağımsızlık Meydanı'nda bir araya gelen on binlerce kişi, bir kez daha Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun istifasını ve seçimlerin yenilenmesini talep etti. Güvenlik güçlerinin metro istasyonlarını ulaşıma kapatması nedeniyle eylemciler miting alanına yürüyerek ulaştı. Protestocular "Özgürlük", "Unutmayacağız, Affetmeyeceğiz" ve Lukaşenko'ya hitaben "Defol" sloganları attı. Muhaliflere yakın medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, eyleme 100 binden fazla kişi katıldı.

Eylem öncesinde açıklama yapan yerel yetkililer halkı yasa dışı gösterilere katılmamaları konusunda uyarmış, Belarus Savunma Bakanlığı ise meydanda olay çıkması durumunda polisin değil ordunun müdahalede bulunacağı yönünde açıklama yapmıştı. Belarus'ta 26 yıldır iktidarda olan Aleksandr Lukaşenko'nun, 9 Ağustos'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini yaklaşık yüzde 80 oy oranıyla ile yeniden kazandığını duyurması ve kendini seçimlerin galibi ilan etmesi üzerine ülkede protestolar başlamıştı.

Rusya'dan Belarus açıklaması

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Belarus'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus haber ajansı Interfax'a konuşan Lavrov, Lukaşenko tarafından önerilen anayasa değişikliğinin krizi çözebileceğine inandıklarını belirtti. Lavrov, devlet başkanlığı seçimlerine muhalefetin adayı olarak seçime katılan Svetlana Tihanovskaya'nın programını ise yapıcı olmadığı gerekçesiyle reddetti. Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet, ülkede adil ve serbest seçimler yapılmasını istiyor. İktidarı elinde tutan Lukaşenko ise muhalefet tarafından oluşturulan seçim koordinasyon kurulu ile görüşme yapmayı kabul etmiyor. 

AGİT: Arabuluculuğa hazırız

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ise, Belarus'ta arabuculuk yapmaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarını yineledi. Alman Bild gazetesinde yayınlanan habere göre AGİT dönem Başkanı Edi Rama, Lukaşenko'ya bir mektup göndererek, organizasyonun Belarus'taki gelişmeleri kaygıyla izlediğini ve AGİT'in Lukaşenko yönetimine yardım sunmaya hazır olduğunu ifade etti. 

NATO Lukaşenko'nun iddiasını reddeti

NATO da, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Polonya ve Litvanya'daki askeri birliklerin bölgeye takviye edildiğine yönelik iddialarına ilişkin açıklama yaptı. NATO Sözcüsü Oana Lunvegcu, "NATO'nun Belarus sınırına takviye yaptığına dair tüm iddialar temelsizdir" ifadesini kullandı. Litvanya ve Polonya da söz konusu iddiları kesin bir dille reddetti.

Reuters,AFP,dpa / MY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Belaruslu muhaliflerin dayak ve işkence isyanı

Belarus’taki Lukaşenko karşıtı gösteriler sert müdahalelerle bastırılmaya çalışılıyor. Gözaltına alınan pek çok göstericiden haber alınamıyor. Serbest bırakılanlar, maruz kaldıkları işkenceyi DW’ye anlattılar.  

Belarus Batı’ya mı Rusya’ya mı yakın?

Uluslararası gündemin ilk sıralarına oturan Belarus, Batı ile Rusya arasındaki güç mücadelesine mi sahne oluyor? Belarus, Ukrayna ile kıyaslanabilir mi? Brüksel’den Bernd Riegert, bu sorulara yanıt aradı.  

Benzer içerik

Minsk Proteste Opposition nach Wahlbetrug

Belarus’ta muhaliflerin öfkesi dinmiyor 15.08.2020

Belarus’ta tartışmalı seçimlerin ardından başlayan eylemler devam ediyor. Göstericiler bir kez daha sokağa dökülürken, Putin-Lukaşenko görüşmesi sonrası Kremlin’den "sorunlar yakında çözülecektir" mesajı geldi.

Minsk | Anti Regierungsproteste

Lukaşenko'ya yönelik uluslararası baskı artıyor 17.08.2020

Uluslararası toplumun Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko üzerindeki baskısı artıyor. Çok sayıda lider, seçimlere hile karıştırmakla itham edilen Lukaşenko’ya muhaliflerle diyaloğa girme çağrısında bulundu.

Weißrussland Wahlen Proteste Polizei

Yorum: Diktatör Lukaşenko'nun sonbaharı 11.08.2020

Belarus'daki devlet başkanlığı seçimlerini yorumlayan DW editörü Christian F. Trippe ''Belarus'da sivil toplum kazandı, diktatörün sayılı günü kalmış olabilir'' diyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Luisa Neubauer, Greta Thunberg ve Angela Merkel

Fridays for Future hedefine ulaşacak mı?

Greta Thunberg okul eylemine başladığı ilk günün ikinci yıl dönümünde Merkel ile buluştu. Öncüsü olduğu küresel iklim hareketi de karantina sonrasındaki eylemlerle tekrar görünür oldu. Peki bunun devamı gelebilir mi?  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  